В Роспотребнадзоре заявили, что женщины болеют коронавирусом чаще мужчин

Женщины немного чаще мужчин болеют коронавирусом, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность".
Он отметил, что перевес невелик, всего 2–3%, но он есть.
Отметим, что новые данные учёных расходятся с теми, что были представлены весной, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции. Тогда медики заявляли, что мужчины заболевают CoViD-19 гораздо чаще, чем женщины, и даже нашли тому причину. Кроме того, уже в августе этого года стало известно, что лица мужского пола умирают от тяжёлой формы коронавируса намного чаще.
В Кремле сочли ситуацию с распространением коронавируса поводом для беспокойстваВласти отметили, что в случае пренебрежения масочным режимом и санитарными правилами цифры по заболеваемости будут расти ещё быстрее.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 11 493 новых случая коронавирусной инфекции, общее число пациентов за всё время составило 1 260 112.
Комментариев: 0