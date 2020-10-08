В Роспотребнадзоре заявили, что женщины болеют коронавирусом чаще мужчин

Отметим, что новые данные учёных расходятся с теми, что были представлены весной, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции. Тогда медики заявляли, что мужчины заболевают CoViD-19 гораздо чаще, чем женщины, и даже нашли тому причину. Кроме того, уже в августе этого года стало известно, что лица мужского пола умирают от тяжёлой формы коронавируса намного чаще.