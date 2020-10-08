В Госдуме поддержали идею запрета концертов в российских барах

В Госдуме поддержали идею запретить до конца года концерты в барах и кафе по всей стране. По словам первого зампредседателя Комитета по охране здоровья Федота Тумусова, такое решение было бы рациональным.

— С точки зрения того, что люди должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Когда звучит музыка, люди встают, танцуют… Самое главное требование — это, конечно, маски, социальное расстояние и, естественно, гигиена — элементарно руки мыть, — сказал он в беседе с RT.

При этом Тумусов добавил, что сейчас судьба концертов в руках самих владельцев заведений, поскольку они должны следить за соблюдением санитарных требований. Если гости танцуют, то они должны танцевать в масках. Если же правила не соблюдаются, то у предпринимателей необходимо забрать право организовывать такие мероприятия, подчеркнул Тумусов.