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В Госдуме поддержали идею запрета концертов в российских барах

Там добавили, что владельцы заведений обязаны следить за соблюдением санитарных требований.

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Фото © Pixabay

В Госдуме поддержали идею запретить до конца года концерты в барах и кафе по всей стране. По словам первого зампредседателя Комитета по охране здоровья Федота Тумусова, такое решение было бы рациональным.

С точки зрения того, что люди должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Когда звучит музыка, люди встают, танцуют… Самое главное требование  это, конечно, маски, социальное расстояние и, естественно, гигиена — элементарно руки мыть, — сказал он в беседе с RT.

Концерты в российских барах могут запретить до конца года

Отмечается, что это поможет "минимизировать риски".

При этом Тумусов добавил, что сейчас судьба концертов в руках самих владельцев заведений, поскольку они должны следить за соблюдением санитарных требований. Если гости танцуют, то они должны танцевать в масках. Если же правила не соблюдаются, то у предпринимателей необходимо забрать право организовывать такие мероприятия, подчеркнул Тумусов.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России резко ухудшилась с начала осени. Самая серьёзная ситуация наблюдается в Москве. Ежедневно медики выявляют там от трёх до четырёх тысяч новых случаев. Выросло и количество госпитализаций. Вместе с этим мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части ограничений и потребовал руководство организаций перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку.

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