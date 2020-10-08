Ещё 3323 случая коронавируса выявили за сутки в Москве

За последние сутки в Москве выявлено 3323 новых случая коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровел 1341 пациент, общее число поборовших болезнь москвичей увеличилось до 257 703 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Отметим, что больше всего новых заражённых коронавирусом пациентов в возрастной группе от 18 до 45 лет (41,1%). Возраст 31,4% заболевших, у которых инфекция была выявлена в минувшие сутки, — от 46 до 65 лет.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними граждане находятся под медицинским наблюдением. За минувшие 24 часа было госпитализировано 1008 пациентов с CoViD-19, в столичных больницах на аппаратах ИВЛ находится 255 человек. Всего за последнюю неделю госпитализировано на 14% больше заразившихся, чем за предыдущую.