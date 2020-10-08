Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В России выявили ещё 11 493 случая коронавируса

Четверть из них не сопровождается клиническими проявлениями болезни.

120
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации. Таким образом общее число случаев по стране достигло 1 260 112.

Больше всего заболевших выявили в Москве, где за сутки CoViD-19 подтвердился у 3323 человек. Также в первую тройку по количеству новых случаев вошли Санкт-Петербург (+461) и Подмосковье (+433).

Иммунолог рассказала о самых опасных пациентах с коронавирусом

Из-за длительного выздоровления они создают нагрузку на здравоохранение.

В оперштабе уточнили, что у четверти новых больных заболевание протекает бессимптомно. Там также добавили, что за сутки от коронавирусной инфекции скончался 191 пациент, а на поправку пошло 7054 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за последние недели ситуация с коронавирусом ухудшилась в 60 регионах страны.

Выбор редакции

Ещё 3323 случая коронавируса выявили за сутки в Москве

сегодня в 08:53

Врачи подтвердили ожоги глаз от загрязнённой воды на Камчатке у восьми дайверов

сегодня в 06:21

Выжженная земля и дымовая пелена. В Рязанскую область для тушения складов с боеприпасами выехали московские пожарные

сегодня в 08:43

Звезда "101 далматинца" повторила культовый образ спустя 20 лет, используя подручные материалы

сегодня в 08:39

Киргизия закрыла границы для чиновников

сегодня в 08:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.