В России выявили ещё 11 493 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации. Таким образом общее число случаев по стране достигло 1 260 112.

Больше всего заболевших выявили в Москве, где за сутки CoViD-19 подтвердился у 3323 человек. Также в первую тройку по количеству новых случаев вошли Санкт-Петербург (+461) и Подмосковье (+433).

В оперштабе уточнили, что у четверти новых больных заболевание протекает бессимптомно. Там также добавили, что за сутки от коронавирусной инфекции скончался 191 пациент, а на поправку пошло 7054 человека.