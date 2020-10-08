В России выявили ещё 11 493 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации. Таким образом общее число случаев по стране достигло 1 260 112.
Больше всего заболевших выявили в Москве, где за сутки CoViD-19 подтвердился у 3323 человек. Также в первую тройку по количеству новых случаев вошли Санкт-Петербург (+461) и Подмосковье (+433).
Иммунолог рассказала о самых опасных пациентах с коронавирусомИз-за длительного выздоровления они создают нагрузку на здравоохранение.
В оперштабе уточнили, что у четверти новых больных заболевание протекает бессимптомно. Там также добавили, что за сутки от коронавирусной инфекции скончался 191 пациент, а на поправку пошло 7054 человека.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за последние недели ситуация с коронавирусом ухудшилась в 60 регионах страны.
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