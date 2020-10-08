Патриарх Кирилл ушёл на карантин после контакта с больным CoViD-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушёл на карантин после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в день преставления преподобного Сергия Радонежского.

— С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, ещё не истекло, — говорится в послании наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Сергиево-Посадскому Фоме.

Патриарх подчеркнул, что не хотел подвергать других священнослужителей опасности заражения и решил присоединиться к торжеству посредством молитвы.