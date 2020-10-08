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Патриарх Кирилл ушёл на карантин после контакта с больным CoViD-19

Предстоятелю РПЦ 73 года.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушёл на карантин после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в день преставления преподобного Сергия Радонежского.

— С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, ещё не истекло, — говорится в послании наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Сергиево-Посадскому Фоме.

Патриарх Кирилл призвал верующих не паниковать из-за коронавируса

Он также пожелал, чтобы все здоровые были ограждены от заболевания, а заразившиеся выздоравливали.

Патриарх подчеркнул, что не хотел подвергать других священнослужителей опасности заражения и решил присоединиться к торжеству посредством молитвы.

Патриарх Кирилл также назвал пандемию серьёзным испытанием, из которого существуют два выхода: "либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укреплённым с осознанием того, что всё происходит по промыслу Вседержителя".

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