"Всё лицо в синяках, без передних зубов". Екатеринбуржец отправил жену на скорой в больницу, а утром нашёл её избитой

Жительница Екатеринбурга уехала ночью с бригадой скорой помощи в больницу, а утром муж нашёл её избитой. Об этом рассказал супруг потерпевшей Виктор изданию E1.ru.

По словам мужчины, ночью 32-летней Анастасии стало плохо: у неё начались сильные судороги, похожие на приступ эпилепсии. Такое происходило впервые. Екатеринбуржец вызвал скорую и пытался сделать всё, чтобы женщина не задохнулась. Потом Анастасия очнулась и к приезду медиков была уже в сознании. Те, в свою очередь, успокоили пару, сказав, что, скорее всего, ничего страшного нет и больше такого не повторится. Однако через несколько часов был новый приступ судорог. Мужчина вновь вызвал скорую помощь, и на этот раз его супругу госпитализировали.

Виктор рассказал, что проводил жену вместе с медиками до лифта и вернулся домой, так как там оставался маленький ребёнок. Утром супруга не отвечала на звонки, и через справочную мужчина выяснил, что её отвезли в больницу № 20. Когда Анастасия всё-таки вышла на связь, она рассказала, что из событий прошедшей ночи помнит лишь то, как ждала в приёмном покое, пока её примут, а затем проснулась в палате привязанной к кровати.

— То, что её зафиксировали, привязав к кровати, можно объяснить: чтобы не травмировала себя, если приступ начнётся снова. А почему всё лицо в синяках, без передних зубов, никто мне не мог объяснить. В "двадцатке" сказали, что её привезли с такими травмами из 36-й больницы, — рассказал Виктор, отметив, что в указанном медучреждении его жены нет в журналах принятых за ночь пациентов.

Мужчина обратился в полицию, и, по его словам, правоохранителям в медучреждении сообщили, что женщину в таком состоянии привезли из 24-й больницы. Однако она уже несколько месяцев закрыта на карантин из-за коронавируса и там никого не принимают.

— Никто не говорит, что случилось: избили, попали в ДТП по дороге в больницу или сама упала? Жена и я абсолютно благополучные люди, никакой агрессии со стороны жены быть не могло, Анастасия сама сотрудник одной из правоохранительных госструктур, — поделился екатеринбуржец.

В свою очередь, в местном горздраве и на городской станции скорой помощи отказались комментировать инцидент, сославшись на врачебную тайну. Главврач больницы № 20 рассказал, что руководство медучреждения в курсе ситуации и в ближайшее время Виктор получит официальный ответ с объяснением произошедшего. Полиция также устанавливает все обстоятельства случившегося.