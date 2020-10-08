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Прослушка? Эксперт рассказал, откуда на самом деле берётся эхо в телефоне

Выделяют два вида эха — акустическое и гибридное.

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Эксперты объяснили, чем вызвано эхо при разговоре по сотовому телефону, и это далеко не всегда говорит о прослушке, как думают многие пользователи. Об истинных причинах такого явления агентству "Прайм" рассказал глава отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Данилов.

Эксперты выделяют акустическое и гибридное эхо. Акустическое встречается очень часто и говорит о проблемах со связью у вашего собеседника. Эксперт уточнил, что оно может появляться в том случае, когда человек на другой стороне "провода" разговаривает по громкой связи или посредством громкоговорящего спикера.

Названы признаки, указывающие на прослушку смартфона

Чтобы защитить своё устройство, специалист советует регулярно проверять список установленных приложений.

Гибридное эхо встречается реже и может быть связано с проблемами в аналоговых сетях голосовой передачи. Такое происходит при недостаточном шумоподавлении или если голос не сразу преобразовывается в VoIP-сетях.

По словам Данилова, эффект эха также можно объяснить тем, что в разговоре участвуют как современные, так и устаревшие телефоны, и тогда эхо будут слышать даже обладатели продвинутых смартфонов. Помимо прочего, таким образом проявляет себя отключённая функция эхоподавления на IP-телефонии.

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Гаджеты проверяли по 231 параметру.

Данилов подчеркнул, что, вопреки общепринятому мнению, эхо в телефонных разговорах никак не связано с прослушиванием линии. Эксперт добавил, что посторонние звуки в трубке могут говорить о наличии &quot;прослушки&quot; разве что на обычном стационарном телефоне, но с мобильными такое попросту невозможно.

Если кто-то захочет прослушать ваш телефон, он сделает это так, что вы об этом не узнаете, заключил специалист.

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