Прослушка? Эксперт рассказал, откуда на самом деле берётся эхо в телефоне

Эксперты объяснили, чем вызвано эхо при разговоре по сотовому телефону, и это далеко не всегда говорит о прослушке, как думают многие пользователи. Об истинных причинах такого явления агентству "Прайм" рассказал глава отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Данилов.

Эксперты выделяют акустическое и гибридное эхо. Акустическое встречается очень часто и говорит о проблемах со связью у вашего собеседника. Эксперт уточнил, что оно может появляться в том случае, когда человек на другой стороне "провода" разговаривает по громкой связи или посредством громкоговорящего спикера.

Гибридное эхо встречается реже и может быть связано с проблемами в аналоговых сетях голосовой передачи. Такое происходит при недостаточном шумоподавлении или если голос не сразу преобразовывается в VoIP-сетях.

По словам Данилова, эффект эха также можно объяснить тем, что в разговоре участвуют как современные, так и устаревшие телефоны, и тогда эхо будут слышать даже обладатели продвинутых смартфонов. Помимо прочего, таким образом проявляет себя отключённая функция эхоподавления на IP-телефонии.

Данилов подчеркнул, что, вопреки общепринятому мнению, эхо в телефонных разговорах никак не связано с прослушиванием линии. Эксперт добавил, что посторонние звуки в трубке могут говорить о наличии "прослушки" разве что на обычном стационарном телефоне, но с мобильными такое попросту невозможно.