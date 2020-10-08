Российский курорт пятый день подряд бьёт рекорд по коронавирусу

Рекордно высокие показатели по числу случаев коронавируса фиксируются в Крыму уже пятый день подряд. За минувшие сутки заболевших стало на 125 человек больше. Такие данные опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксёнов.

По последним данным, сегодня, 8 октября, на территории полуострова зафиксировано 96 случаев при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактировавших с больными, шесть положительных тестов выявлено при скрининге здоровых граждан.

Ранее максимальный суточный показатель был зарегистрирован в Крыму 7 октября — 118 заражённых коронавирусом. До этого, 6 октября, было выявлено 107 человек, 5 октября — 105, а 4 октября — 103.

Всего же с начала эпидемии на полуострове зарегистрировано 5413 случаев новой коронавирусной инфекции. За этот же период выздоровело 3353 пациента. Глава Крыма призывает не расслабляться и в обязательном порядке носить маски в общественных местах, в том числе в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси.