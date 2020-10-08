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Российский курорт пятый день подряд бьёт рекорд по коронавирусу

За сутки в регионе выявлено ещё 125 случаев заражения.

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Фото © Shutterstock

Рекордно высокие показатели по числу случаев коронавируса фиксируются в Крыму уже пятый день подряд. За минувшие сутки заболевших стало на 125 человек больше. Такие данные опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксёнов.

По последним данным, сегодня, 8 октября, на территории полуострова зафиксировано 96 случаев при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактировавших с больными, шесть положительных тестов выявлено при скрининге здоровых граждан.

Ранее максимальный суточный показатель был зарегистрирован в Крыму 7 октября — 118 заражённых коронавирусом. До этого, 6 октября, было выявлено 107 человек, 5 октября — 105, а 4 октября — 103.

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Из-за длительного выздоровления они создают нагрузку на здравоохранение.

Всего же с начала эпидемии на полуострове зарегистрировано 5413 случаев новой коронавирусной инфекции. За этот же период выздоровело 3353 пациента. Глава Крыма призывает не расслабляться и в обязательном порядке носить маски в общественных местах, в том числе в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси.

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Аналогичный препарат ранее был введён самому американскому лидеру.

Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров. При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров горячей линии, — добавил Сергей Аксёнов.

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