Российский курорт пятый день подряд бьёт рекорд по коронавирусу

Рекордно высокие показатели по числу случаев коронавируса фиксируются в Крыму уже пятый день подряд. За минувшие сутки заболевших стало на 125 человек больше. Такие данные опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксёнов.
По последним данным, сегодня, 8 октября, на территории полуострова зафиксировано 96 случаев при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактировавших с больными, шесть положительных тестов выявлено при скрининге здоровых граждан.
Ранее максимальный суточный показатель был зарегистрирован в Крыму 7 октября — 118 заражённых коронавирусом. До этого, 6 октября, было выявлено 107 человек, 5 октября — 105, а 4 октября — 103.
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Всего же с начала эпидемии на полуострове зарегистрировано 5413 случаев новой коронавирусной инфекции. За этот же период выздоровело 3353 пациента. Глава Крыма призывает не расслабляться и в обязательном порядке носить маски в общественных местах, в том числе в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси.
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— Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров. При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров горячей линии, — добавил Сергей Аксёнов.
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