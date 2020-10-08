В Кремле сочли ситуацию с распространением коронавируса поводом для беспокойства

В Кремле считают статистику по коронавирусу поводом для серьёзной обеспокоенности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.
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— Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьёзной обеспокоенности, а главное, является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас, — указал представитель Кремля.
Трактовка указов мэрии. Компании в Москве просят сотрудников отключать геолокациюПосле появления дополнительных ограничений из-за коронавируса от работодателей крупных столичных компаний стали требовать данные сотрудников.
Песков отметил, что в случае пренебрежения масочным режимом и санитарными правилами цифры по заболеваемости будут расти ещё быстрее и "тогда как раз руководителям регионов на местах придётся думать о том, как эту динамику выправлять".
Ранее Лайф сообщал, что в России выявили ещё 11 493 случая коронавируса. Четверть из них не сопровождается клиническими проявлениями болезни. Больше всего заболевших выявили в Москве, где за сутки CoViD-19 подтвердился у 3323 человек. Также в первую тройку по количеству новых случаев вошли Санкт-Петербург (+461) и Подмосковье (+433).
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за последние недели ситуация с коронавирусом ухудшилась в 60 регионах страны.
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