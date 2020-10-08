В Сочи мужчина ударился головой о волнорез и утонул — видео

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В Сочи на одном из пляжей во время купания мужчина ударился головой о волнорез и утонул. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Сочи". Отмечается, что инцидент произошёл 6 октября.

Отдыхающие, заметив в море мужчину, постарались помочь пострадавшему. Его вытащили из воды и попытались реанимировать, но приехавшие на место медики констатировали смерть. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на море бушуют сильные волны. Возможно, именно они стали причиной трагедии.

Кроме того, по словам посетителей пляжа, рядом не было спасателей, которые могли бы оперативно отреагировать на случившееся.