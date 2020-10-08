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В Сочи мужчина ударился головой о волнорез и утонул — видео

Отдыхающие пытались реанимировать пострадавшего, но приехавшие медики констатировали смерть.

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Видео © Соцсети

В Сочи на одном из пляжей во время купания мужчина ударился головой о волнорез и утонул. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Сочи". Отмечается, что инцидент произошёл 6 октября.

Отдыхающие, заметив в море мужчину, постарались помочь пострадавшему. Его вытащили из воды и попытались реанимировать, но приехавшие на место медики констатировали смерть. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на море бушуют сильные волны. Возможно, именно они стали причиной трагедии.

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Сотни людей растянулись в длинную колонну, игнорируя правила безопасности.

Кроме того, по словам посетителей пляжа, рядом не было спасателей, которые могли бы оперативно отреагировать на случившееся.

Ранее Лайф рассказывал, что 13-летний школьник утонул в аквапарке в Рязани.

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