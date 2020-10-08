Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Выжженная земля и дымовая пелена. В Рязанскую область для тушения складов с боеприпасами выехали московские пожарные

При возгорании на полигоне пострадало 13 человек.

12

Видеозапись предоставлена Лайфу МЧС России

МЧС России показало, как с воздуха выглядят леса и населённые пункты, расположенные рядом с военным складом в Рязанской области, где накануне начали взрываться боеприпасы. На записи, снятой сотрудниками ведомства, видна выжженная земля и дымовая завеса.

Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Для борьбы с огнём в регион выехало подкрепление из Москвы. Дополнительные силы пожарных помогут в тушении склада и близлежащих территорий.

При пожаре на складе с боеприпасами под Рязанью пострадало 13 человек

Один из них находится в реанимации.

Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим ЧС. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, которым руководит замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков. Там также находится глава МЧС России Евгений Зиничев. Он осмотрел пострадавшие жилые дома в соседних от склада населённых пунктах.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.