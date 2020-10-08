Выжженная земля и дымовая пелена. В Рязанскую область для тушения складов с боеприпасами выехали московские пожарные

Видеозапись предоставлена Лайфу МЧС России
МЧС России показало, как с воздуха выглядят леса и населённые пункты, расположенные рядом с военным складом в Рязанской области, где накануне начали взрываться боеприпасы. На записи, снятой сотрудниками ведомства, видна выжженная земля и дымовая завеса.
Для борьбы с огнём в регион выехало подкрепление из Москвы. Дополнительные силы пожарных помогут в тушении склада и близлежащих территорий.
При пожаре на складе с боеприпасами под Рязанью пострадало 13 человекОдин из них находится в реанимации.
Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим ЧС. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, которым руководит замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков. Там также находится глава МЧС России Евгений Зиничев. Он осмотрел пострадавшие жилые дома в соседних от склада населённых пунктах.
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