Выжженная земля и дымовая пелена. В Рязанскую область для тушения складов с боеприпасами выехали московские пожарные

Видеозапись предоставлена Лайфу МЧС России

МЧС России показало, как с воздуха выглядят леса и населённые пункты, расположенные рядом с военным складом в Рязанской области, где накануне начали взрываться боеприпасы. На записи, снятой сотрудниками ведомства, видна выжженная земля и дымовая завеса.

Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Для борьбы с огнём в регион выехало подкрепление из Москвы. Дополнительные силы пожарных помогут в тушении склада и близлежащих территорий.