Киргизия закрыла границы для чиновников

Кроме того, сегодня в МВД республики заявили о том, что им неизвестно местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова, однако поисками ведомство не занималось, потому что у него было "много другой работы". При этом РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря Толгонай Стамалиеву сообщает, что Сооронбай Жээнбеков в данный момент находится в Бишкеке и ведёт переговоры с целью возвращения политической ситуации в стране в правовое русло.