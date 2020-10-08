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Киргизия закрыла границы для чиновников

Сообщалось также о пропаже действующего президента, но затем он "нашёлся" в столице.

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Фото © Getty Images / Nazir Aliyev Tayfur / Anadolu Agency

Киргизия закрыла границы для высокопоставленных чиновников, сообщает РИА &quot;Новости&quot; со ссылкой на представителя ведомства.

К нам поступил приказ не выпускать высокопоставленных чиновников с территории страны, — приводит агентство слова собеседника.

Кроме того, сегодня в МВД республики заявили о том, что им неизвестно местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова, однако поисками ведомство не занималось, потому что у него было "много другой работы". При этом РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря Толгонай Стамалиеву сообщает, что Сооронбай Жээнбеков в данный момент находится в Бишкеке и ведёт переговоры с целью возвращения политической ситуации в стране в правовое русло.

В Киргизии перестали работать все банкоматы

В Союзе банков республики напомнили о печальном опыте прошлых лет.

Как сообщал Лайф, беспорядки в стране начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК Киргизии позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.

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