Киргизия закрыла границы для чиновников

Киргизия закрыла границы для высокопоставленных чиновников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.
— К нам поступил приказ не выпускать высокопоставленных чиновников с территории страны, — приводит агентство слова собеседника.
Кроме того, сегодня в МВД республики заявили о том, что им неизвестно местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова, однако поисками ведомство не занималось, потому что у него было "много другой работы". При этом РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря Толгонай Стамалиеву сообщает, что Сооронбай Жээнбеков в данный момент находится в Бишкеке и ведёт переговоры с целью возвращения политической ситуации в стране в правовое русло.
В Киргизии перестали работать все банкоматыВ Союзе банков республики напомнили о печальном опыте прошлых лет.
Как сообщал Лайф, беспорядки в стране начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК Киргизии позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.
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