Стали известны самые частые сопутствующие заболевания у умерших от коронавируса пациентов

Главный внештатный специалист-эндокринолог столичного Депздрава Михаил Анциферов назвал сопутствующие заболевания, которые были у умерших от коронавируса пациентов. Медики изучили данные заразившихся и пришли к выводу, что основных групп риска две. В первую входят люди старше 60 лет, во вторую — страдающие сахарным диабетом.

По данным департамента, в Москве более 83% всех умерших от CoViD-19 пациентов (как основной причины смерти) были старше 60 лет. Сопутствующие заболевания наблюдались у 53% умерших. У таких пациентов чаще всего встречались болезни сердечно-сосудистой системы (67%) и заболевания эндокринной системы (14%) — в основном диабет.

— Если вам больше 60 лет или вы больны диабетом, страдаете ожирением, то находитесь в группе повышенного риска по ковиду. Именно поэтому вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим, — сказал профессор.