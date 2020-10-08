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Стали известны самые частые сопутствующие заболевания у умерших от коронавируса пациентов

Тех, кто находится в группе риска, призвали соблюдать меры предосторожности.

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Фото © Pixabay

Главный внештатный специалист-эндокринолог столичного Депздрава Михаил Анциферов назвал сопутствующие заболевания, которые были у умерших от коронавируса пациентов. Медики изучили данные заразившихся и пришли к выводу, что основных групп риска две. В первую входят люди старше 60 лет, во вторую — страдающие сахарным диабетом.

По данным департамента, в Москве более 83% всех умерших от CoViD-19 пациентов (как основной причины смерти) были старше 60 лет. Сопутствующие заболевания наблюдались у 53% умерших. У таких пациентов чаще всего встречались болезни сердечно-сосудистой системы (67%) и заболевания эндокринной системы (14%) — в основном диабет.

Если вам больше 60 лет или вы больны диабетом, страдаете ожирением, то находитесь в группе повышенного риска по ковиду. Именно поэтому вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим, — сказал профессор.

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После появления дополнительных ограничений из-за коронавируса от работодателей крупных столичных компаний стали требовать данные сотрудников.

Напомним, за минувшие сутки в Москве было выявлено свыше трёх тысяч новых пациентов с коронавирусом, по всей России — более 11 тысяч.

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