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Тренер сборной Украины по футболу прокомментировал исторический разгром команды от французов

Поражение стало рекордным в истории украинцев.

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Фото © ТАСС / EPA / PAULO NOVAIS

Накануне в Париже прошёл товарищеский футбольный матч сборных Украины и Франции. Французы разгромили украинцев со счётом 7:1, что стало самым крупным поражением в истории национальной команды Украины.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко прокомментировал прошедшую игру. По его словам, главная проблема была в кадровых перестановках, в связи с чем в команде играли молодые игроки. Шевченко также добавил, что футболисты отнеслись к матчу максимально серьёзно и в отдельных моментах показывали хорошую игру.

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В настоящее время результаты перепроверяют.

Игроки отнеслись к матчу настолько серьёзно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, старались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими, — приводит его слова пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор заинтересовался посещаемостью матча "Спартак" — "Зенит" 10-го тура РПЛ. Отмечается, что допустимое количество зрителей на трибунах было соблюдено, однако все проигнорировали санитарные требования, направленные на борьбу с коронавирусом. Теперь ФК &quot;Спартак-Москва&quot; ждёт суд.

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