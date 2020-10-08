Тренер сборной Украины по футболу прокомментировал исторический разгром команды от французов

Накануне в Париже прошёл товарищеский футбольный матч сборных Украины и Франции. Французы разгромили украинцев со счётом 7:1, что стало самым крупным поражением в истории национальной команды Украины.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко прокомментировал прошедшую игру. По его словам, главная проблема была в кадровых перестановках, в связи с чем в команде играли молодые игроки. Шевченко также добавил, что футболисты отнеслись к матчу максимально серьёзно и в отдельных моментах показывали хорошую игру.

— Игроки отнеслись к матчу настолько серьёзно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, старались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими, — приводит его слова пресс-служба Украинской ассоциации футбола.