Школьник выпал с 4-го этажа гимназии в Петербурге — видео 18+

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В Санкт-Петербурге школьник выпал из окна, расположенного на четвёртом этаже гимназии. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Лайфа.
Мальчика доставили в детскую больницу, врачи оценивают его состояние как тяжёлое. На месте происшествия работают полицейские, они выясняют обстоятельства случившегося.
В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа и выжилМалыша госпитализировали с травмами.
Ранее в Екатеринбурге первоклассник выпал из окна, расположенного на третьем этаже школы. Видимых повреждений у ребёнка не обнаружили.
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