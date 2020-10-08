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В Подмосковье полицейский отправил за взяткой жену, но её поймали сотрудники ФСБ

Теперь им обоим грозит уголовная ответственность.

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Фото © Pixabay

В Подмосковье задержали полицейского, который отправил за взяткой жену. Правоохранитель надеялся получить шесть миллионов рублей, но стал фигурантом уголовного дела.

Начало этой истории было положено в сентябре, когда на территории подмосковной Балашихи сотрудники УЭБиПК обнаружили незаконно разрытый песчаный карьер. Технику изъяли, а деятельность предпринимателей была остановлена. Однако бизнесмены не собирались сидеть сложа руки и связались с майором УЭБиПК, который за возврат пяти грузовиков и одного экскаватора потребовал шесть миллионов рублей.

Сперва собственники транспорта передали полицейскому один миллион рублей, положив деньги в бардачок открытого "лексуса", оставленного майором на остановке. За второй же частью взятки правоохранитель отправил супругу. На личном авто она встретилась с предпринимателями, которые отдали ей пять миллионов рублей, 4,8 из которых были ненастоящими.

В ту же минуту к машине подоспели сотрудники ФСБ России, которые задержали женщину. Позже был задержан сам полицейский и двое его коллег. В отношении правоохранителей возбудили уголовное дело по статье о получении взятки, женщину же подозревают в посредничестве.

Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке двух высокопоставленных полицейских заподозрили в получении взятки в крупном размере, часть которой они взяли лососем.

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