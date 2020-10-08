Медведева ложится в больницу из-за травмы спины

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева была заявлена на этап Кубка России, который пройдёт в эти выходные в Москве. Однако спортсменка будет вынуждена пропустить турнир из-за травмы. Фигуристка обратилась за помощью к врачам.
— Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию — спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины, — цитирует ТАСС Федерацию фигурного катания на коньках России.
Ранее Медведева по той же причине пропустила этап Кубка России в Сызрани. В этом сезоне Кубок России является отбором на чемпионат России в Челябинске.
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