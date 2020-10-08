Медведева ложится в больницу из-за травмы спины

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева была заявлена на этап Кубка России, который пройдёт в эти выходные в Москве. Однако спортсменка будет вынуждена пропустить турнир из-за травмы. Фигуристка обратилась за помощью к врачам.