Зе Луиш вернулся в Россию не только ради футбола. Тут его ждала жгучая красотка, ради которой он бросил жену с детьми

Нападающий Зе Луиш, известный всем российским фанатам по выступлению в "Спартаке", официально стал игроком "Локомотива". Из красно-белого клуба африканский футболист уехал в "Порту", но карьера в Европе не задалась. Он решил вернуться в Москву. Правда, не только ради игры в футбол. Тут живёт его невеста Олеся.

Подруга Зе Луиша профессионально занимается танцами. У неё есть собственная студия. Также она снимает танцевальные ролики, которые выкладывает у себя в "Инстаграме", где у неё почти миллион подписчиков. Вы просто посмотрите на неё и поймёте, чем покорила спортсмена русская девушка.

Кстати, футболист часто танцует вместе с ней.

Пара долго скрывала свои отношения. Ведь, когда они познакомились, Зе Луиш был женат. Но ради жгучей брюнетки он бросил жену с двумя детьми.

Намерения у футболиста были серьёзные, он даже возил Олесю к себе на родину, в Кабо-Верде, знакомить с родственниками.

А после ухода из "Спартака" она часто приезжала к нему в Португалию. Хотя из-за того отъезда они чуть было не расстались.

Пара активно путешествует. Вместе они посетили уже много стран.

Зе Луиш ради Олеси учит русский язык. Сама же девушка начала учить английский, чтобы общаться со своим возлюбленным.

— Ещё год назад я практически не говорила по-английски. Было очень тяжело полноценно разговаривать, объяснять, что ты чувствуешь, говорить по душам. Но был и плюс в этом, мы вообще не ругались, — признавалась девушка. — Теперь я спокойно разговариваю, за что спасибо Зе! Ты — моя мотивация! А вообще люди рядом всегда смотрят на нас в недоумении, не скрывая интерес, пытаясь понять, откуда мы? Потому что наша речь — это смесь русского, английского, португальского, испанского и криолу. Мы миксуем всё и сами этого не замечаем. Со стороны это очень забавно.