Зе Луиш вернулся в Россию не только ради футбола. Тут его ждала жгучая красотка, ради которой он бросил жену с детьми

Нападающий Зе Луиш, известный всем российским фанатам по выступлению в "Спартаке", официально стал игроком "Локомотива". Из красно-белого клуба африканский футболист уехал в "Порту", но карьера в Европе не задалась. Он решил вернуться в Москву. Правда, не только ради игры в футбол. Тут живёт его невеста Олеся.
У Глушакова новый роман после скандального развода. Его избранница — горячая футболисткаВ Сети бурно обсуждают отношения Дениса Глушакова с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.
Подруга Зе Луиша профессионально занимается танцами. У неё есть собственная студия. Также она снимает танцевальные ролики, которые выкладывает у себя в "Инстаграме", где у неё почти миллион подписчиков. Вы просто посмотрите на неё и поймёте, чем покорила спортсмена русская девушка.
Кстати, футболист часто танцует вместе с ней.
Пара долго скрывала свои отношения. Ведь, когда они познакомились, Зе Луиш был женат. Но ради жгучей брюнетки он бросил жену с двумя детьми.
Намерения у футболиста были серьёзные, он даже возил Олесю к себе на родину, в Кабо-Верде, знакомить с родственниками.
А после ухода из "Спартака" она часто приезжала к нему в Португалию. Хотя из-за того отъезда они чуть было не расстались.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пока Instagram не даёт мне выложить видео с конкурсом в хорошем качестве, ловите интересные факты о Португалии👇🏾 ✅В Порту большинство людей знает английский язык! Ты не испытываешь дискомфорт ни в магазинах, ни в такси, ни в любом другом месте. ✅Тут не принято снимать обувь дома! ✅Фильмы в кинотеатрах идут на английском с субтитрами! Тут нет дубляжа! ✅Тут не принято, чтобы мужчина платил за счёт в ресторане. Только 50/50 ⠀ Что ещё интересно? Спрашивайте 😊 За фото спасибо @sf_fotography 🤩
Пара активно путешествует. Вместе они посетили уже много стран.
Зе Луиш ради Олеси учит русский язык. Сама же девушка начала учить английский, чтобы общаться со своим возлюбленным.
— Ещё год назад я практически не говорила по-английски. Было очень тяжело полноценно разговаривать, объяснять, что ты чувствуешь, говорить по душам. Но был и плюс в этом, мы вообще не ругались, — признавалась девушка. — Теперь я спокойно разговариваю, за что спасибо Зе! Ты — моя мотивация! А вообще люди рядом всегда смотрят на нас в недоумении, не скрывая интерес, пытаясь понять, откуда мы? Потому что наша речь — это смесь русского, английского, португальского, испанского и криолу. Мы миксуем всё и сами этого не замечаем. Со стороны это очень забавно.
Жаркий спорт. Как голый Роналду и его горячая жена проводят карантинВ инстаграме у звёздного футболиста и Джорджины Родригес настоящая жара.
Зе Луиш в "Спартаке" имел славу "ленивого игрока", в Португалии проявить себя не смог. Какой получится его карьера в "Локо" и простят ли Зе фанаты "Спартака", узнаем скоро. Одно ясно точно — на трибуне в Черкизове у него будет мощная поддержка Олеси.
Футбол. Интересное по теме
Зе Луиш вернулся в Россию не только ради футбола. Тут его ждала жгучая красотка, ради которой он бросил жену с детьми
сегодня в 15:59
"Ушла химия". Евсеев покидает пост главного тренера "Уфы"
сегодня в 12:48
"Других игроков уже нельзя заявить". Черчесов — о подозрительных тестах Гилерме и Джикии
сегодня в 12:40
Комментариев: 0