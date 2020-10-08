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Штраф или приостановление деятельности? "Спартак" ждёт суд с Роспотребнадзором

Судебное заседание назначено на 12 октября.

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

12 октября в Тушинском районном суде состоится заседание по делу футбольного "Спартака". Роспотребнадзор подал иск на генерального директора и юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ против "Зенита".

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В Сети бурно обсуждают то, что во время матча в Москве трибуны были заполнены больше чем наполовину.

Ранее в СМИ начали обсуждать огромное количество фанатов на трибунах, притом что по новым правилам можно заполнять стадион не более чем на 50%. По официальным данным, игру посетили 17 150 зрителей. Роспотребнадзор сообщает о 20 700 болельщиках при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек. Но основная претензия заключается в том, что фанаты не соблюдали социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.

Накануне матча организаторами были проведены необходимые мероприятия, направленные на обеспечение мер профилактики новой коронавирусной инфекции на объекте массового скопления людей. Весь персонал стадиона прошёл обследование на CoViD-19 методом ПЦР. Однако в период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек, были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Президент РПЛ Сергей Прядкин в свою очередь надеется, что "Спартак" не будут строго наказывать.

Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечёт приостановления деятельности. Российский футбол приложил колоссальные усилия, чтобы в условиях пандемии проводить матчи со зрителями. Нельзя, чтобы один случай перечёркивал усилия многих людей. Уверены, что при должном соблюдении всех установленных норм организация футбольных матчей РПЛ может быть комфортной и безопасной, — приводит слова Прядника пресс-служба РПЛ.

Что грозит "Спартаку"? Клуб могут оштрафовать (наказание для должностных лиц — от 50 000 до 150 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей) или же приостановить деятельность до 90 суток. Однако тут не совсем понятно — дело заведено на клуб, а не на стадион. В любом случае у "Спартака" есть резервный стадион — это "Арена Химки". До конца года красно-белым осталось провести всего четыре домашние встречи.

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