Штраф или приостановление деятельности? "Спартак" ждёт суд с Роспотребнадзором

12 октября в Тушинском районном суде состоится заседание по делу футбольного "Спартака". Роспотребнадзор подал иск на генерального директора и юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ против "Зенита".

Ранее в СМИ начали обсуждать огромное количество фанатов на трибунах, притом что по новым правилам можно заполнять стадион не более чем на 50%. По официальным данным, игру посетили 17 150 зрителей. Роспотребнадзор сообщает о 20 700 болельщиках при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек. Но основная претензия заключается в том, что фанаты не соблюдали социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.

— Накануне матча организаторами были проведены необходимые мероприятия, направленные на обеспечение мер профилактики новой коронавирусной инфекции на объекте массового скопления людей. Весь персонал стадиона прошёл обследование на CoViD-19 методом ПЦР. Однако в период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек, были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Президент РПЛ Сергей Прядкин в свою очередь надеется, что "Спартак" не будут строго наказывать.

— Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечёт приостановления деятельности. Российский футбол приложил колоссальные усилия, чтобы в условиях пандемии проводить матчи со зрителями. Нельзя, чтобы один случай перечёркивал усилия многих людей. Уверены, что при должном соблюдении всех установленных норм организация футбольных матчей РПЛ может быть комфортной и безопасной, — приводит слова Прядника пресс-служба РПЛ.