Более 20 человек госпитализированы после взрывов на складе с боеприпасами под Рязанью

Более 20 человек оказались в больнице после взрывов на военном складе с боеприпасами в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что 11 человек находятся в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра — они были госпитализированы сразу же после случившегося. Одна женщина находится в реанимации, за её состоянием наблюдают медики. В ночь на 8 октября в стационар поступило ещё восемь человек, "косвенно пострадавшие".

Ещё 26 человек обратились за медпомощью в эвакуационные госпитали с жалобами на головные боли, затруднение дыхания, гипертонический криз. Скорая медицинская помощь оказана шести людям. Ещё три человека находятся в стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра, их состояние оценивается как средней степени тяжести.