Более 20 человек оказались в больнице после взрывов на военном складе с боеприпасами в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
В ведомстве уточнили, что 11 человек находятся в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра — они были госпитализированы сразу же после случившегося. Одна женщина находится в реанимации, за её состоянием наблюдают медики. В ночь на 8 октября в стационар поступило ещё восемь человек, "косвенно пострадавшие".
Выжженная земля и дымовая пелена. В Рязанскую область для тушения складов с боеприпасами выехали московские пожарныеПри возгорании на полигоне пострадало 13 человек.
Ещё 26 человек обратились за медпомощью в эвакуационные госпитали с жалобами на головные боли, затруднение дыхания, гипертонический криз. Скорая медицинская помощь оказана шести людям. Ещё три человека находятся в стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим ЧС. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, которым руководит замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков. Там также находится глава МЧС России Евгений Зиничев. Он осмотрел пострадавшие жилые дома в соседних от склада населённых пунктах.
Лента новостей
Утонувший в бассейне актёр страдал редким прогрессирующим заболеванием. Но о нём в фитнес-клубе не знали
сегодня в 10:16
Более 20 человек госпитализированы после взрывов на складе с боеприпасами под Рязанью
сегодня в 10:00
Врач рассказал Лайфу о состоянии пострадавших в результате пожара на полигоне под Рязанью
сегодня в 09:54
Комментариев: 0