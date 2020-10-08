Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Врач рассказал Лайфу о состоянии пострадавших в результате пожара на полигоне под Рязанью

Двое из них испытали сильный стресс.

53
Post cover

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Руководитель Территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов в беседе с Лайфом рассказал о характере травм пострадавших в результате крупного пожара и взрывов на складе военных боеприпасов.

По его словам, пять человек находятся в больнице города Ряжска. Двое из них — супруги, у которых похожие ушибы и резаные раны. Ещё один — 39-летний мужчина с ожогами лица, роговицы глаз и верхних дыхательных путей. А оставшиеся двое, по данным МЧС, собственно, пострадавшими не являются, поскольку перенесли лишь стресс от произошедшего.

Трассу под Рязанью открыли после ЧП на полигоне

Пожар на складе продолжается, интенсивность взрывов — три в минуту.

Также врач рассказал про трёх пациентов, доставленных в больницу города Скопина.

Там госпитализированы три пациента. Женщина там 52-летняя с тяжёлой черепно-мозговой травмой, мужчина в состоянии средней тяжести, он в обычном отделении с сотрясением головного мозга. И женщина там госпитализирована, 83 года. Она больше пяти лет не выходит из квартиры, лежачая. Её вывезли из эпицентра и просто в терапию положили, — рассказал Кузьминов.

Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Также сообщалось, что всего в результате ЧП пострадало 13 человек. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим ЧС.

Авторы

Выбор редакции

Более 20 человек госпитализированы после взрывов на складе с боеприпасами под Рязанью

сегодня в 10:00

Выжженная земля и дымовая пелена. В Рязанскую область для тушения складов с боеприпасами выехали московские пожарные

сегодня в 08:43

Утонувший в бассейне актёр страдал редким прогрессирующим заболеванием. Но о нём в фитнес-клубе не знали

сегодня в 10:16

Медведева ложится в больницу из-за травмы спины

сегодня в 10:18

Девушка встречается с мужчиной старше на 29 лет, постоянно оправдываясь, что это не её пожилой отец

сегодня в 09:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.