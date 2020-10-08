Врач рассказал Лайфу о состоянии пострадавших в результате пожара на полигоне под Рязанью

Руководитель Территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов в беседе с Лайфом рассказал о характере травм пострадавших в результате крупного пожара и взрывов на складе военных боеприпасов.

По его словам, пять человек находятся в больнице города Ряжска. Двое из них — супруги, у которых похожие ушибы и резаные раны. Ещё один — 39-летний мужчина с ожогами лица, роговицы глаз и верхних дыхательных путей. А оставшиеся двое, по данным МЧС, собственно, пострадавшими не являются, поскольку перенесли лишь стресс от произошедшего.

Также врач рассказал про трёх пациентов, доставленных в больницу города Скопина.

— Там госпитализированы три пациента. Женщина там 52-летняя с тяжёлой черепно-мозговой травмой, мужчина в состоянии средней тяжести, он в обычном отделении с сотрясением головного мозга. И женщина там госпитализирована, 83 года. Она больше пяти лет не выходит из квартиры, лежачая. Её вывезли из эпицентра и просто в терапию положили, — рассказал Кузьминов.

Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Также сообщалось, что всего в результате ЧП пострадало 13 человек. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим ЧС.