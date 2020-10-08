"Мы не бедные!" Российская школьница разбросала с балкона родительскую заначку, чтобы самоутвердиться

Десятилетняя хакасская школьница захотела доказать одноклассникам, что её семья богатая, и не придумала ничего лучше, чем разбросать с балкона 30 тысяч рублей из сбережений родителей. История произошла в городе Саяногорске, и сейчас к ней подключилась полиция.

Как сообщает "Комсомольская правда", девочке стало обидно, что её одноклассники хвастаются друг перед другом модными гаджетами. Она решила доказать им, что у её семьи тоже "денег много" и она может позволить себе любой смартфон. Придя домой, школьница достала из тайника родительскую заначку, вышла на балкон и, к удивлению стоявших внизу друзей, стала бросать в воздух заветные купюры.

Затем она продолжила показную "благотворительность" и раздала оставшиеся деньги детям из соседних дворов. Девочка осталась довольная собой, чего не скажешь о родителях. Для семьи со средним достатком сумма в 30 тысяч рублей весьма существенна. Глава семьи уже обратился к участковому с просьбой вернуть деньги, которые раздарила его дочь.

Психолог объясняет поведение девочки подростковым возрастом, когда велика потребность в социализации.

— Она увидела, что именно привлекает внимание, и решила сама выделиться. Тот факт, что она взяла эти деньги без ведома родителей, говорит, что в семье здоровая атмосфера, что мать и отец не используют жёсткие меры наказания, — прокомментировала произошедшее Наталья Ясная.