Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Мы не бедные!" Российская школьница разбросала с балкона родительскую заначку, чтобы самоутвердиться

Друзья девочки были в восторге, а мама и папа — в ужасе.

204

Десятилетняя хакасская школьница захотела доказать одноклассникам, что её семья богатая, и не придумала ничего лучше, чем разбросать с балкона 30 тысяч рублей из сбережений родителей. История произошла в городе Саяногорске, и сейчас к ней подключилась полиция.

Как сообщает "Комсомольская правда&quot;, девочке стало обидно, что её одноклассники хвастаются друг перед другом модными гаджетами. Она решила доказать им, что у её семьи тоже "денег много" и она может позволить себе любой смартфон. Придя домой, школьница достала из тайника родительскую заначку, вышла на балкон и, к удивлению стоявших внизу друзей, стала бросать в воздух заветные купюры.

Затем она продолжила показную "благотворительность" и раздала оставшиеся деньги детям из соседних дворов. Девочка осталась довольная собой, чего не скажешь о родителях. Для семьи со средним достатком сумма в 30 тысяч рублей весьма существенна. Глава семьи уже обратился к участковому с просьбой вернуть деньги, которые раздарила его дочь.

"Не ребёнок, а суперагент". Мать сбежавшей школьницы рассказала о невероятных уловках дочери

Девочка делала всё, чтобы замести следы. Даже заклеила глаз пластырем и остригла волосы.

Психолог объясняет поведение девочки подростковым возрастом, когда велика потребность в социализации.

Она увидела, что именно привлекает внимание, и решила сама выделиться. Тот факт, что она взяла эти деньги без ведома родителей, говорит, что в семье здоровая атмосфера, что мать и отец не используют жёсткие меры наказания, прокомментировала произошедшее Наталья Ясная.

Врач подчеркнула, что в подобных ситуациях родителям следует избегать применения наказания: важно наглядно показать ребёнку, к чему привёл его поступок, и таким образом заставить его сделать выводы на будущее.

Выбор редакции

В Татарстане воспитательница обвинила полуторагодовалого малыша в том, что забыла его на улице — видео

сегодня в 09:44

Трактовка указов мэрии. Компании в Москве просят сотрудников отключать геолокацию

вчера в 21:40

Утонувший в бассейне актёр страдал редким прогрессирующим заболеванием. Но о нём в фитнес-клубе не знали

сегодня в 10:16

Медведева ложится в больницу из-за травмы спины

сегодня в 10:18

Более 20 человек госпитализированы после взрывов на складе с боеприпасами под Рязанью

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.