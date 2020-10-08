Жену с детьми оставил в Красноярске. Лайф узнал о жизни завуча, подозреваемого в домогательствах к третьекласснице

На Камчатке полицейские собираются предъявить обвинения в насильственных действиях сексуального характера заместителю директора по инновационной деятельности Начинской средней школы. Как сообщалось ранее, 44-летнего мужчину заподозрили в надругательстве над девятилетней ученицей. Лайф узнал детали произошедшего и выяснил некоторые подробности из жизни мужчины.

Педагог переехал в Елизовский район в январе 2020 года. В школу он устроился после того, как увидел вакансию в Сети. Мужчина проживал один на служебной квартире — его супруга с двумя несовершеннолетними детьми осталась в Красноярске.

По словам источника в правоохранительных органах, домогательства к ребёнку в День учителя подозреваемый объяснил внезапно возникшим непреодолимым желанием. Собеседник Лайфа рассказал, что всё произошло во время бесплатного кружка по информатике. Когда девочка задала педагогу вопрос, тот подошёл к ней и, показывая на монитор, стал трогать за интимные места.