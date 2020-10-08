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Жену с детьми оставил в Красноярске. Лайф узнал о жизни завуча, подозреваемого в домогательствах к третьекласснице

Мужчина переехал на Камчатку зимой.

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Фото © Pixabay

На Камчатке полицейские собираются предъявить обвинения в насильственных действиях сексуального характера заместителю директора по инновационной деятельности Начинской средней школы. Как сообщалось ранее, 44-летнего мужчину заподозрили в надругательстве над девятилетней ученицей. Лайф узнал детали произошедшего и выяснил некоторые подробности из жизни мужчины.

Педагог переехал в Елизовский район в январе 2020 года. В школу он устроился после того, как увидел вакансию в Сети. Мужчина проживал один на служебной квартире — его супруга с двумя несовершеннолетними детьми осталась в Красноярске.

По словам источника в правоохранительных органах, домогательства к ребёнку в День учителя подозреваемый объяснил внезапно возникшим непреодолимым желанием. Собеседник Лайфа рассказал, что всё произошло во время бесплатного кружка по информатике. Когда девочка задала педагогу вопрос, тот подошёл к ней и, показывая на монитор, стал трогать за интимные места.

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Ранее семикласснице одной из школ в Рязанской области удалось заснять на телефон шокирующие кадры, как преподаватель самоудовлетворялся, сидя за учительским столом. Всё случилось во время урока, на котором находилась только одна школьница. Девочка рассказала о произошедшем маме, после чего та сразу же обратилась к правоохранителям. Лайф публиковал видео, которое снял ребёнок, а также объяснение инцидента самим мужчиной. Сейчас он уже уволен, произошедшее находится на контроле у руководства региональной прокуратуры.

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Также мужчина лишён права работать в образовательных учреждениях в течение десяти лет.

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