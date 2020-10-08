На Камчатке завуч в День учителя подкараулил школьницу в кабинете и надругался над ней

Полицейские на Камчатке возбудили уголовное дело против заместителя директора одной из школ Елизовского района, который подозревается в надругательстве над девятилетней ученицей, которое произошло в минувший День учителя. Об этом сообщает портал "Кам 24".
Под Тулой нашли школьницу, которая могла забеременеть от отчима и сбежать вместе с ним. Лайф пообщался с соседями семьи — видеоМестонахождение 40-летнего мужчины пока не установлено.
По данным источника, мать девочки обратилась в полицию и рассказала, что её дочь осталась одна в кабинете и мужчина решил воспользоваться ситуацией. В настоящий момент его проверяют на причастность к другим преступлениям.
Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти педофил надругался над школьницей в лифте.
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