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На Камчатке завуч в День учителя подкараулил школьницу в кабинете и надругался над ней

Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

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Фото © Pixabay

Полицейские на Камчатке возбудили уголовное дело против заместителя директора одной из школ Елизовского района, который подозревается в надругательстве над девятилетней ученицей, которое произошло в минувший День учителя. Об этом сообщает портал "Кам 24".

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Местонахождение 40-летнего мужчины пока не установлено.

По данным источника, мать девочки обратилась в полицию и рассказала, что её дочь осталась одна в кабинете и мужчина решил воспользоваться ситуацией. В настоящий момент его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти педофил надругался над школьницей в лифте.

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