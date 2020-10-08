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Попытки спасти молодого актёра в бассейне в Москве попали на видео

Приехавшие на место происшествия медики рассказали, что артист отключился при погружении в воду.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер фитнес-клуба "Арт-спорт", где запечатлены попытки спасти начинающего актёра Рината Кафиятуллина, который утонул накануне в бассейне.

Инцидент произошёл около семи вечера, когда в бассейне было много гостей. Актёр нырнул в воду, и спустя полторы минуты тренер заметил, что он не двигается. Рината вытащили и постарались откачать, но спасти его не удалось, в том числе приехавшим через десять минут медикам.

В фитнес-клубе уточнили, что при посещении у молодого человека не было внешних признаков опьянения, вёл он себя адекватно. Известно, что он является членом фитнес-клуба уже 12 лет.

Этот инцидент напоминает загадочную гибель дочери актёра Владимира Конкина Софии, которая была госпитализирована из бассейна спортклуба с признаками утопления, после чего умерла. Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала. Отец девушки уверен, что его дочь убили. Более того, артист подозревает возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что девушка злоупотребляла алкоголем.

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