Попытки спасти молодого актёра в бассейне в Москве попали на видео

Инцидент произошёл около семи вечера, когда в бассейне было много гостей. Актёр нырнул в воду, и спустя полторы минуты тренер заметил, что он не двигается. Рината вытащили и постарались откачать, но спасти его не удалось, в том числе приехавшим через десять минут медикам.