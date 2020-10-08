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Песков не знает о местонахождении президента Киргизии

По его словам, в Кремле глубоко обеспокоены происходящим в республике. Ситуация напоминает "хаос и бардак".

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о возможном нахождении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на территории нашей страны. Об этом он заявил в беседе с журналистами в четверг.

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Сообщалось также о пропаже действующего президента, но затем он "нашёлся" в столице.

Подождите, пока не идёт об этом речи, давайте всё-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что Россия обеспокоена происходящим в Киргизии, ситуация напоминает бардак и хаос.

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Как и 102-я база российских военных в армянском Гюмри, военная база Кант оснащена по последнему слову техники и позволяет сохранять мир в целом регионе.

Как ранее сообщал Лайф, беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК Киргизии позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.

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