Песков не знает о местонахождении президента Киргизии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о возможном нахождении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на территории нашей страны. Об этом он заявил в беседе с журналистами в четверг.
Киргизия закрыла границы для чиновниковСообщалось также о пропаже действующего президента, но затем он "нашёлся" в столице.
— Подождите, пока не идёт об этом речи, давайте всё-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями, — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что Россия обеспокоена происходящим в Киргизии, ситуация напоминает бардак и хаос.
"Три девятки". Как устроена авиабаза Кант в Киргизии, и почему военных перевели на "особый" режим несения службыКак и 102-я база российских военных в армянском Гюмри, военная база Кант оснащена по последнему слову техники и позволяет сохранять мир в целом регионе.
Как ранее сообщал Лайф, беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК Киргизии позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.
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