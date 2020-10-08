Песков не знает о местонахождении президента Киргизии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о возможном нахождении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на территории нашей страны. Об этом он заявил в беседе с журналистами в четверг.

— Подождите, пока не идёт об этом речи, давайте всё-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что Россия обеспокоена происходящим в Киргизии, ситуация напоминает бардак и хаос.