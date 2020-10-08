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В Татарстане воспитательница обвинила полуторагодовалого малыша в том, что забыла его на улице — видео

Однако прокуратура с такой точкой зрения не согласна и проводит проверку.

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Видео © Mash

В одном из частных садов города Альметьевска в Татарстане воспитательница после прогулки с малышами забыла одного мальчика на улице. На кадрах с камер наблюдения видно, что ребёнок довольно продолжительное время остаётся один на площадке.

Как сообщает Mash, сама женщина обвинила в произошедшем воспитанника, заявив, что он должен следить за тем, чтобы не отходить от взрослых, а не наоборот. Однако такое объяснение не устроило правоохранителей. В пресс-службе Прокуратуры Альметьевска сообщили, что проведут проверку информации о забытом ребёнке, размещённой в соцсетях.

Это не единственный инцидент, произошедший в данном детском саду. В Сеть попал ролик, на котором видно драку двух малышей, кидающих друг друга на пол. Воспитательница же, которая находится в комнате, никак не реагирует на происходящее. Но подписчики аккаунта "Альметьевск" в "Инстаграме", где также было опубликовано видео из садика, рассказали, что случай с дракой произошёл давно и все виновные уже наказаны.

Мама второклассника попросила в Сети помощи с детской задачей, но даже профессор не смог её решить

Пользователи Сети долгое время ломали головы над домашней работой для начальной школы.

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