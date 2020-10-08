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Утонувший в бассейне актёр страдал редким прогрессирующим заболеванием. Но о нём в фитнес-клубе не знали

Приехавшие на место происшествия медики рассказали, что артист отключился при погружении в воду.

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Фото © Соцсети

Начинающий актёр Ринат Кафиятуллин, который утонул накануне в бассейне московского фитнес-центра "Арт-спорт", страдал от синдрома MELAS — прогрессирующего нервно-мышечного заболевания, среди симптомов которого в том числе судороги, непереносимость физических нагрузок и возможные проблемы с сердцем. Об этом Лайфу рассказал источник.

Молодой человек посещал этот фитнес-клуб 12 лет, но о его болезни там не знали, хотя при подписании договора об оказании услуг все клиенты должны предоставлять справки о здоровье. Про синдром MELAS рассказала мать Рината, но уже после трагедии.

Попытки спасти молодого актёра в бассейне в Москве попали на видео

Приехавшие на место происшествия медики рассказали, что артист отключился при погружении в воду.

Напомним, инцидент произошёл примерно в 19:00, когда в бассейне было много посетителей. Актёр нырнул в воду, и через полторы минуты один из тренеров заметил, что он не двигается. Рината вытащили из воды и постарались откачать и сотрудники клуба, и медики, но спасти молодого человека не удалось. По мнению врачей, молодой человек отключился, ныряя в воду.

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