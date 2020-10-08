Утонувший в бассейне актёр страдал редким прогрессирующим заболеванием. Но о нём в фитнес-клубе не знали

Начинающий актёр Ринат Кафиятуллин, который утонул накануне в бассейне московского фитнес-центра "Арт-спорт", страдал от синдрома MELAS — прогрессирующего нервно-мышечного заболевания, среди симптомов которого в том числе судороги, непереносимость физических нагрузок и возможные проблемы с сердцем. Об этом Лайфу рассказал источник.

Молодой человек посещал этот фитнес-клуб 12 лет, но о его болезни там не знали, хотя при подписании договора об оказании услуг все клиенты должны предоставлять справки о здоровье. Про синдром MELAS рассказала мать Рината, но уже после трагедии.