Начинающий актёр Ринат Кафиятуллин, который утонул накануне в бассейне московского фитнес-центра "Арт-спорт", страдал от синдрома MELAS — прогрессирующего нервно-мышечного заболевания, среди симптомов которого в том числе судороги, непереносимость физических нагрузок и возможные проблемы с сердцем. Об этом Лайфу рассказал источник.
Молодой человек посещал этот фитнес-клуб 12 лет, но о его болезни там не знали, хотя при подписании договора об оказании услуг все клиенты должны предоставлять справки о здоровье. Про синдром MELAS рассказала мать Рината, но уже после трагедии.
Попытки спасти молодого актёра в бассейне в Москве попали на видеоПриехавшие на место происшествия медики рассказали, что артист отключился при погружении в воду.
Напомним, инцидент произошёл примерно в 19:00, когда в бассейне было много посетителей. Актёр нырнул в воду, и через полторы минуты один из тренеров заметил, что он не двигается. Рината вытащили из воды и постарались откачать и сотрудники клуба, и медики, но спасти молодого человека не удалось. По мнению врачей, молодой человек отключился, ныряя в воду.
Лента новостей
Утонувший в бассейне актёр страдал редким прогрессирующим заболеванием. Но о нём в фитнес-клубе не знали
сегодня в 10:16
Более 20 человек госпитализированы после взрывов на складе с боеприпасами под Рязанью
сегодня в 10:00
Врач рассказал Лайфу о состоянии пострадавших в результате пожара на полигоне под Рязанью
сегодня в 09:54
Комментариев: 0