Военный эксперт указал на ошибки, которые могли стать причиной пожара на складе с боеприпасами под Рязанью

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, изучив ситуацию с пожаром на складе с боеприпасами в Рязанской области, считает, что виновна в случившемся "национальная безалаберность". Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.
— Основываясь на сумме фактов, подчёркиваю, фактов, которые предшествовали этой трагедии, драме, я вижу старую русскую причину — нашу легендарную национальную безалаберность, — рассказал он.
Баранец отметил, что если рассматривать версию с палом травы, от которой и загорелся склад, то можно говорить о явных нарушениях. Так, например, по всем требованиям вокруг складов с боеприпасами должна быть организована 50-метровая зона безопасности, на которой не должно быть травы, а лишь сухая земля. Кроме того, обычно вокруг арсеналов делается обваловка — специально насыпается грунт, который сдерживает наплыв огня. Ничего этого не было сделано вокруг загоревшегося склада.
Снаряды рвутся до сих пор. Лайф публикует видео масштабного ЧП под Рязанью с коптераОдин пострадавший находится в коме.
Ко всему прочему, как отмечает эксперт, у ангара была охрана. Баранец задался вопросом, чем занимались люди на посту, что не заметили приближения огня и не начали его тушить заранее. Кроме того, оказалось, что малая часть боеприпасов лежала на открытой площадке в деревянных штабелях, к которым огонь подобрался очень быстро.
Напомним, по одной из версий, огонь на склад боеприпасов под Рязанью перекинулся с загоревшейся травы, по другой — пожар начался из-за короткого замыкания в одном из помещений. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим ЧС. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, которым руководит замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков. Там также находится глава МЧС России Евгений Зиничев. Он осмотрел пострадавшие жилые дома в соседних от склада населённых пунктах. После взрывов на складе госпитализировали более 20 человек.
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