Военный эксперт указал на ошибки, которые могли стать причиной пожара на складе с боеприпасами под Рязанью

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, изучив ситуацию с пожаром на складе с боеприпасами в Рязанской области, считает, что виновна в случившемся "национальная безалаберность". Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

— Основываясь на сумме фактов, подчёркиваю, фактов, которые предшествовали этой трагедии, драме, я вижу старую русскую причину — нашу легендарную национальную безалаберность, — рассказал он.

Баранец отметил, что если рассматривать версию с палом травы, от которой и загорелся склад, то можно говорить о явных нарушениях. Так, например, по всем требованиям вокруг складов с боеприпасами должна быть организована 50-метровая зона безопасности, на которой не должно быть травы, а лишь сухая земля. Кроме того, обычно вокруг арсеналов делается обваловка — специально насыпается грунт, который сдерживает наплыв огня. Ничего этого не было сделано вокруг загоревшегося склада.

Ко всему прочему, как отмечает эксперт, у ангара была охрана. Баранец задался вопросом, чем занимались люди на посту, что не заметили приближения огня и не начали его тушить заранее. Кроме того, оказалось, что малая часть боеприпасов лежала на открытой площадке в деревянных штабелях, к которым огонь подобрался очень быстро.