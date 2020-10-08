Нобелевскую премию по литературе вручили американской поэтессе
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Комитет отметил "точный поэтический голос" Глюк.
Нобелевским лауреатом по литературе в 2020 году стала американка Луиза Глюк. Соответствующее объявление Нобелевский комитет Шведской академии сделал 8 октября.
Писательница обладает "точным поэтическим голосом, своей суровой красотой превращающим индивидуальное во всеобщее", отметили в комитете.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C
Глюк родилась в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Первая книга поэм, написанных ею, увидела свет в 1968 году. "Первенец" был удостоен премии Американской академии поэтов. Сборник стихов "Дикий ирис", вышедший в 1992 году, завоевал Пулитцеровскую премию и премию Уильяма Карлоса Уильямса. Сейчас поэтесса живёт в Кембридже (штат Массачусетс) и сотрудничает с Йельским университетом.
Накануне были названы лауреаты Нобелевской премии по химии.