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Опубликовано 8 октября 2020, 14:41

Нобелевскую премию по литературе вручили американской поэтессе

Фото © Twitter / enperspectivauy

Фото © Twitter / enperspectivauy

Комитет отметил "точный поэтический голос" Глюк.

Нобелевским лауреатом по литературе в 2020 году стала американка Луиза Глюк. Соответствующее объявление Нобелевский комитет Шведской академии сделал 8 октября.

Писательница обладает "точным поэтическим голосом, своей суровой красотой превращающим индивидуальное во всеобщее", отметили в комитете.

Глюк родилась в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Первая книга поэм, написанных ею, увидела свет в 1968 году. "Первенец" был удостоен премии Американской академии поэтов. Сборник стихов "Дикий ирис", вышедший в 1992 году, завоевал Пулитцеровскую премию и премию Уильяма Карлоса Уильямса. Сейчас поэтесса живёт в Кембридже (штат Массачусетс) и сотрудничает с Йельским университетом.

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Эмила Сидорова
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