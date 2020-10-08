Нобелевскую премию по литературе вручили американской поэтессе

Глюк родилась в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Первая книга поэм, написанных ею, увидела свет в 1968 году. "Первенец" был удостоен премии Американской академии поэтов. Сборник стихов "Дикий ирис", вышедший в 1992 году, завоевал Пулитцеровскую премию и премию Уильяма Карлоса Уильямса. Сейчас поэтесса живёт в Кембридже (штат Массачусетс) и сотрудничает с Йельским университетом.