Суд досрочно освободил Рыжего Тарзана Дацика, который пытался уплыть в Эстонию на резиновой лодке

В Ленинградской области Тосненский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Вячеслава Дацика. Летом скандально известный боец смешанного стиля (ММА) и его приятель Дмитрий Вечкин были осуждены на год лишения свободы за попытку попасть в Эстонию на резиновой лодке.
Как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда, решение вступит в силу 13 октября, если не будет обжаловано.
Век воли не видать. Дацик покинул тюрьму с вещами, и это очень плохая приметаРыжий Тарзан должен был раздать всё своё добро сокамерникам, чтобы обрубить концы и не возвращаться за решётку. Однако он вышел за ворота "Крестов" с двумя баулами.
Напомним, в декабре 2019 года Рыжий Тарзан и его друг попытались незаконно пересечь границу России и Эстонии на лодке, но их путешествию в Европу помешали пограничники. Они догнали лодку и доставили нарушителей в СИЗО. Дацику и знакомому предъявили обвинения по статье "Незаконное пересечение границы, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и арестовали. При этом супруга эпатажного бойца ММА утверждала, что он просто пытался помочь приятелю, которому надо было "срочно перебраться за границу", показывая направление.
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