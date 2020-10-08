Глава МЧС доложил Путину о ликвидации ЧП под Рязанью, где загорелся склад боеприпасов

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о действиях по ликвидации ЧП в Рязанской области, где накануне загорелся военный склад с боеприпасами, в результате чего стали взрываться снаряды.

— В течение двух суток МЧС проводит работу по наращиванию группировки сил и средств для ликвидации пожаров в населённых пунктах и окрестностях, попавших в зону поражения от разрыва снарядов. Госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек, — рассказал министр.

Он отметил, что из 14 населённых пунктов, которые расположены в радиусе 5–10 километров от места происшествия, уже эвакуировано 2,3 тысячи жителей. Большая часть из них временно остановилась у родственников и знакомых, а 86 человек находятся в пунктах временного размещения на базе учебных заведений и больниц.

Также был развёрнут оперативный штаб, работают психологи и телефон горячей линии, на которую уже поступило более 60 звонков. Зиничев сообщил, что в настоящее время к ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами привлечены около 1,5 тысячи человек и 389 единиц техники.