Минкультуры отменяет Санкт-Петербургский культурный форум — 2020

Проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума в текущем году предложили отменить в связи с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Минкультуры.

— Минкультуры России предлагает отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2020 году. Решение об отмене <...> принято после серии консультаций с Правительством Санкт-Петербурга в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Соответствующее предложение направлено в аппарат правительства. В министерстве подчеркнули, что перевод форума в онлайн сделает невозможным эффективное общение участников из разных стран. Кроме того, благодаря в том числе именно очному формату мероприятие ранее и приобрело статус авторитетной международной площадки.

— Считаем, что этот форум не имеет смысла переводить в цифру, потому что он настолько многоформатный, настолько многожанровый, в нём столько тем, треков, секций, что, конечно, онлайн-формат не даст этой живой энергетики общения, — рассказала статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Она отметила, что организаторы форума больше не могут откладывать решение о проведении или отмене форума. По словам Маниловой, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, многие делегации подтверждали своё участие, однако подвергать риску гостей мероприятия было бы безответственно.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был пройти с 12 по 14 ноября. Его организуют Правительство РФ, Министерство культуры РФ и Правительство Санкт-Петербурга. Ежегодно на площадке мероприятия выступают эксперты в области культуры со всего мира: звёзды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссёры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.