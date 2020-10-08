Аэропорт Омска "заминировали" в день госпитализации Навального. Аноним действовал из Германии

МВД возбудило дело после анонимного сообщения о "минировании" аэропорта Омска, откуда 20 августа госпитализировали Алексея Навального. Об этом сообщил в четверг замначальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов. По данным ведомства, среди объектов "аноним" также указал здания районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков. Все объекты были проверены, но ничего опасного экстренные службы не нашли. Однако ранее Навальный поблагодарил летчиков, которые посадили самолёт в Омске, хотя аэропорт был "заминирован". В полиции указали, что блогер не мог знать об этом: информация о проверках не разглашалась.

- Вызывает вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря откуда у господина Навального, находившегося в клинике "Шарите" и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь нигде не было, - рассуждает представитель транспортной полиции.

По результатам проверки было установлено, что анонимные сообщения о минировании поступали из ФРГ. В связи с этим Россия запросила у Германии помощь с расследованием этого происшествия.