Аэропорт Омска "заминировали" в день госпитализации Навального. Аноним действовал из Германии

МВД возбудило дело после анонимного сообщения о "минировании" аэропорта Омска, откуда 20 августа госпитализировали Алексея Навального. Об этом сообщил в четверг замначальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов. По данным ведомства, среди объектов "аноним" также указал здания районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков. Все объекты были проверены, но ничего опасного экстренные службы не нашли. Однако ранее Навальный поблагодарил летчиков, которые посадили самолёт в Омске, хотя аэропорт был "заминирован". В полиции указали, что блогер не мог знать об этом: информация о проверках не разглашалась.
Нераскрытый секрет Певчих — куда подевалась загадочная спутница Навального?На следующий день после госпитализации скандального блогера Алексея Навального с подозрением на отравление Лайф провёл мини-расследование о таинственной попутчице оппозиционера Марии Певчих. Сегодня МВД сообщило, что Певчих уклонилась от дачи объяснений и частным бортом улетела в Германию.
- Вызывает вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря откуда у господина Навального, находившегося в клинике "Шарите" и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь нигде не было, - рассуждает представитель транспортной полиции.
Песков заявил о сотрудничестве Навального с ЦРУРанее такую информацию распространил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По результатам проверки было установлено, что анонимные сообщения о минировании поступали из ФРГ. В связи с этим Россия запросила у Германии помощь с расследованием этого происшествия.
- С учетом появления в СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о заминированных учреждениях города Омска было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолета, в числе пассажиров которого находился Навальный, следователями отрабатываются дополнительные версии случившегося, - добавили в полиции.
Не работала в ФБК и купила бутылку в аэропорту. У МВД есть ряд вопросов к спутнице НавальногоПолицейские намерены опросить Марию Певчих об обстоятельствах отравления оппозиционера.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.
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