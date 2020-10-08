Тест на москвичку. Эксперты рассказали, как в толпе вычислить коренную жительницу столицы

Вычислить исконную москвичку можно по нескольким признакам, включая речь, манеру одеваться и знание улиц столицы. Такое мнение выразили эксперты разных сфер в беседе с News.ru.
Для того чтобы найти в толпе коренную жительницу Москвы, нужно в первую очередь присмотреться к тому, как девушка себя преподносит. По словам дизайнера одежды, стилиста Сергея Никулина, всё упирается в образование и культуру человека, из которых формируется его образ. Так, люди из провинции проще относятся к своей внешности, а городские жители, наоборот, более требовательны к себе.
— Коренная москвичка всегда умеет подать себя. Например, у меня есть клиентка, на которую можно мешок из-под картошки надеть, но всё равно она будет выглядеть шикарно. Я об этом говорю — определённые манеры, — отметил эксперт.
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Никулин пояснил, что стоимость одежды может указывать лишь на достаток девушки, а то, насколько элегантно или вычурно это будет выглядеть, зависит от вкуса.
С тем, что коренную москвичку выделяет уверенность в себе, согласна и культуролог Елена Александрова, однако она рассматривает этот признак с точки зрения знания города. Эксперт отметила, что исконные жительницы столицы смотрят на неё другими глазами. В частности, москвички хорошо ориентируются на улицах и не рассматривают всё вокруг с любопытством, как это делают приезжие.
Также Александрова отметила, что есть и характерные правила поведения для москвичей, например правостороннее движение. Особенно ярко это проявляется в умении вести себя в метро. Так что стоит внимательно следить за девушкой во время прогулок.
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Ещё одной важной отличительной чертой коренной столичной жительницы является речь, а именно то, как она произносит некоторые слова. Лингвист Елена Кара-Мурза отметила, что в Москве формировался литературный язык. И несмотря на то, что он является эталоном для всей страны, особенности в произношении всё же есть. Так, москвичи часто заменяют безударные гласные в словах звуком "и" — например, "щивель" или "чисы". Также чисто столичным произношением является использование "шн" вместо "чн" — "булошная", а темп речи всегда достаточно плавный.
Кара-Мурза поделилась хитрым словом, которое поможет определить исконную москвичку: дождь. По словам лингвиста, девушка, выросшая в столице, произнесёт его мягко — "дожь". Эксперт, однако, отметила, что часть коренных жительниц Москвы всё же избавилась от перечисленных фонетических особенностей, а многие приезжие девушки, наоборот, специально убирают так называемый говор.
Пока молодые люди слушают советы экспертов, как найти в толпе коренную москвичку и познакомиться с ней, девушки озабочены совершенно другим вопросом. Недавно в столице появилась услуга "Назло бывшему", запущенная одним из свадебных салонов. Теперь каждая девушка, которой бывший не подарил кольцо, сможет показать ему наглядно, кого он упустил.
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