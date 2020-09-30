В Москве появилась услуга "Назло бывшему", которая поставит точку в любых отношениях

Синоптики объявили в стране месяц повышенной влажности, ведь тысячи мужчин примутся ронять скупые слёзы. А во всём виноват один салон свадебных платьев, который придумал необычную услугу. Теперь каждая девушка, которой бывший не подарил кольцо, сможет показать ему наглядно, кого он упустил. Для этого просто нужно заранее записаться на фотосессию, перед которой команда салона подберёт идеальное платье и поможет с образом невесты.