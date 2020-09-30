В Москве появилась услуга "Назло бывшему", которая поставит точку в любых отношениях

Синоптики объявили в стране месяц повышенной влажности, ведь тысячи мужчин примутся ронять скупые слёзы. А во всём виноват один салон свадебных платьев, который придумал необычную услугу. Теперь каждая девушка, которой бывший не подарил кольцо, сможет показать ему наглядно, кого он упустил. Для этого просто нужно заранее записаться на фотосессию, перед которой команда салона подберёт идеальное платье и поможет с образом невесты.
Фото © Avito
На съёмку отведено всего полчаса, но и этого вполне достаточно, чтобы напомнить бывшему, почему стоит прямо сейчас начать кусать локти. А самое приятное в этой акции то, что она совершенно бесплатна. Салон опубликовал объявление на "Авито" и продублировал в своём инстаграме, где 24 тыс. подписчиков по достоинству оценили маркетинговый ход.
Фото © Instagram / jullybride.msk
Это самая шикарная женская солидарность из всех, что я только видела! Дай Боженька здоровья вашему коллективу🤣❤️
Дамы, я нашёл камень в своём огороде. Это ваш?
Это гениально🤣
WOW-news
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