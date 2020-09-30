Пропавшую без вести женщину нашли спустя два года благодаря рыбакам, которые вытащили её из океана

Анжелику нашли в прошлую субботу, 26 сентября. В ужасном состоянии, с переохлаждением женщина дрейфовала на волнах за два километра от берега городского пляжа Пуэрто-Колумбия в Атлантико. Проплывающие мимо рыбаки подумали, что это бревно, но потом увидели, что это человек, пытающийся махать рукой, просящей помощи.

Кадры из видео © YouTube / The Sun

На видео запечатлён момент, когда рыбак Висбаль и его друг Густаво подплывают к женщине, которая едва может им отвечать. Слышно, как один из мужчин кричит 46-летней Гайтан по-испански, а затем переходит на английский, видимо, пытаясь убедиться, что жертва его понимает. Когда Анжелику перетаскивают на судно, видно, насколько она обессилела и что едва может двигаться. По данным Daily Mail, она провела в воде порядка восьми часов.

Кадры из видео © YouTube / The Sun