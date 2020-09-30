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Пропавшую без вести женщину нашли спустя два года благодаря рыбакам, которые вытащили её из океана

Семья Анжелики Гайтан не имела ни малейшего понятия о том, где была женщина в последние два года. До тех пор, пока два героя-рыбака не наткнулись на неё, плывущую посреди океана с закрытыми глазами.

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Кадры из видео © YouTube / The Sun

Анжелику нашли в прошлую субботу, 26 сентября. В ужасном состоянии, с переохлаждением женщина дрейфовала на волнах за два километра от берега городского пляжа Пуэрто-Колумбия в Атлантико. Проплывающие мимо рыбаки подумали, что это бревно, но потом увидели, что это человек, пытающийся махать рукой, просящей помощи.

Кадры из видео © YouTube / The Sun

На видео запечатлён момент, когда рыбак Висбаль и его друг Густаво подплывают к женщине, которая едва может им отвечать. Слышно, как один из мужчин кричит 46-летней Гайтан по-испански, а затем переходит на английский, видимо, пытаясь убедиться, что жертва его понимает. Когда Анжелику перетаскивают на судно, видно, насколько она обессилела и что едва может двигаться. По данным Daily Mail, она провела в воде порядка восьми часов.

Кадры из видео © YouTube / The Sun

Кадры из видео © YouTube / The Sun

Когда женщина пришла в себя, она рассказала местным СМИ, что пыталась покончить с собой. Анжелика призналась, что больше 20 лет терпела домашнее насилие со стороны бывшего мужа. Около двух лет назад она оборвала все связи с семьёй и сбежала от мужа-тирана, полгода бродяжничала, а затем нашла приют для женщин. В день перед попыткой самоубийства полиция выселила её из приюта, обосновав тем, что её бывший переехал в другой штат. Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей.

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За ослепительной улыбкой этой девушки таится жуткий опыт, от которого она хочет уберечь остальных.

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