30-летний Алан Клейтон из Нортгемптоншира, Великобритания, в последний раз состоял в серьёзных отношениях (если это можно так назвать) ещё в старшей школе. Сперва парня всё устраивало — он жил с родителями и братьями, работал водителем грузовика, но потом его начало одолевать сомнение. Вокруг него родные и друзья уже обзавелись семьями, и Алан понял, что пора и ему, пишет The Metro.
Сперва парень попробовал различные приложения вроде "Тиндера", но успеха добиться не удалось. Заполняя огромные анкеты, Алан осознал, что теряет много времени, потому и решился на смелый поступок. Он написал в группу в "Фейсбуке", где местные жители выставляли вещи на продажу. Так поступить решил и парень, вот только продать он задумал себя.
Здравствуйте, дамочки! Меня зовут Алан, и мне 30 лет. Я ищу приятную девушку для общения и, может, чего-то большего. Мне скоро предстоит посетить несколько свадеб, и идти в одиночку я не хочу, лол. Я пробовал различные приложения для знакомств, но ничего не помогло
Парень думал, что над ним просто посмеются, но отклик превзошёл все ожидания. Пользователи "Фейсбука" хвалили Алана за смелость и искренне желали удачи. Многие попросили поделиться фото с возлюбленной, как только парень её себе найдёт. К слову, девушки со всей страны принялись писать Алану, и он даже уже сходил на одно свидание, хоть оно ни к чему и не привело. Но парень не сдаётся и верит в успех задуманного.
WOW-news
Парень выложил объявление о собственной продаже, совсем отчаявшись найти девушку, но его ждал успех
сегодня в 07:59
Девушка станцевала тверк для знаменитого повара, но реакция её парня испугала даже зрителей — видео
вчера в 09:53
Moschino превратил показ в кукольное представление, и модели оказались ничем не хуже живых девушек
28 сентября, 15:47
Комментариев: 0