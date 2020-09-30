Парень выложил объявление о собственной продаже, совсем отчаявшись найти девушку, но его ждал успех

30-летний Алан Клейтон из Нортгемптоншира, Великобритания, в последний раз состоял в серьёзных отношениях (если это можно так назвать) ещё в старшей школе. Сперва парня всё устраивало — он жил с родителями и братьями, работал водителем грузовика, но потом его начало одолевать сомнение. Вокруг него родные и друзья уже обзавелись семьями, и Алан понял, что пора и ему, пишет The Metro.

Фото © Facebook / Alan Ian Clayton

Сперва парень попробовал различные приложения вроде "Тиндера", но успеха добиться не удалось. Заполняя огромные анкеты, Алан осознал, что теряет много времени, потому и решился на смелый поступок. Он написал в группу в "Фейсбуке", где местные жители выставляли вещи на продажу. Так поступить решил и парень, вот только продать он задумал себя.

Фото © Facebook / Alan Ian Clayton

Здравствуйте, дамочки! Меня зовут Алан, и мне 30 лет. Я ищу приятную девушку для общения и, может, чего-то большего. Мне скоро предстоит посетить несколько свадеб, и идти в одиночку я не хочу, лол. Я пробовал различные приложения для знакомств, но ничего не помогло Алан Клейтон

Фото © Facebook / Alan Ian Clayton