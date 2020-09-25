Предложение руки обернулось крахом, когда в самый важный момент влетел велосипедист — видео

Предложение руки и сердца бывает не так уж и часто в жизни, поэтому Крис Виго хотел всё сделать правильно. 22-летний парень пригласил свою девушку Ангелику Ривера на Бруклинский мост в Нью-Йорке, США, чтобы задать тот самый вопрос. Друг парочки Джошуа Розарио крутился рядом и делал фото с различных ракурсов. Казалось бы, всё идёт как по маслу, если бы не одно но: Бруклинский мост — ну очень оживлённое место, пишет The Metro.

Видео © Instagram / officialjoshyjosh

22-летний парень искал удачный кадр, не отрывая глаз от Криса, стоявшего на одном колене, и Ангелики, которая смущённо и радостно прикрывала рот рукой. Поэтому парень не заметил, как на него несётся велосипедист. Тот врезался в фотографа, и парни свалились вместе на асфальт. Встревоженная парочка отвлеклась, чтобы проверить пострадавших, но те были в порядке. Велосипедист, кивнув, быстро скрылся, а Джошуа остался на месте, мечтая провалиться сквозь землю.

Гиф © Instagram / officialjoshyjosh

Когда мы столкнулись с велосипедистом и упали, я был в таком шоке. Мне было очень стыдно, что я испортил романтичный момент друзей, пытаясь поймать его на камеру Джошуа Розарио

Фото © Instagram / officialjoshyjosh