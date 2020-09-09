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Парень сделал предложение девушке, выбрав для этого одновременно самое худшее и смешное место

Пара даже сделала фото, но их лучше никому не показывать, чтобы не усугублять своё положение.

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Фото © Facebook

Предложение руки и сердца — дело серьёзное, к которому нужно подходить тщательно подготовившись и потратив немало нервов. Но неизвестный герой истории решил не заморачиваться и всё сделать поскорее. Обрадованная невеста поделилась своим случаем в закрытой группе "Фейсбука", где обсуждают удачные и не очень помолвки. Девушка опубликовала пару фото, на которых парень делает ей предложение, пока она находится в туалете: на снимке отчётливо видны спущенные джинсы.

Фото © Facebook

Пользователи соцсети сперва опешили от такой романтики, а затем кто-то начал возмущаться, а кто-то смеяться над незатейливой парой. Один парень отметил, что у жениха просто идеальное чувство времени, а другой комментатор понадеялся, что девушка помыла руки, перед тем как надеть кольцо. Многие из участников группы даже принялись делиться похожими историями, пишет The Sun.

Фото © Facebook

Вот как надо делать предложение, когда ты знаешь, что брак окажется 💩

Пользователь "Фейсбука"

Прекрасно. Какая чудесная история, обязательно расскажите потом своим внукам

Пользователь "Фейсбука"

Мой папа сделал предложение моей маме, когда она готовилась к выходу в ванной отеля. Так она взбесилась, кинула в него кольцо и заставила сделать всё заново, но уже не в ванной, а как у порядочных людей

Пользователь "Фейсбука"

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