Парень сделал предложение девушке, выбрав для этого одновременно самое худшее и смешное место

Предложение руки и сердца — дело серьёзное, к которому нужно подходить тщательно подготовившись и потратив немало нервов. Но неизвестный герой истории решил не заморачиваться и всё сделать поскорее. Обрадованная невеста поделилась своим случаем в закрытой группе "Фейсбука", где обсуждают удачные и не очень помолвки. Девушка опубликовала пару фото, на которых парень делает ей предложение, пока она находится в туалете: на снимке отчётливо видны спущенные джинсы.