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Красавица, которая украла внимание журналистов на инаугурации Лукашенко, оказалась успешной бизнесвумен

Наталья не просто владеет своим рестораном в Минске, но и является главой Ассоциации рестораторов Белоруссии.

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Фото © Instagram / sna87

23 сентября скромно прошла инаугурация Александра Лукашенко, на видео с которой зрители заметили эффектную девушку

Фото © Скриншот видео ОНТ

Фото © Скриншот видео ОНТ

Но оказалось, что она не только красавица, но и умница. Наталья Садовская — известный белорусский ресторатор

Фото © Instagram / sna87

Фото © Instagram / sna87

32-летняя бизнесвумен руководит своим рестораном в Минске, является главой Ассоциации рестораторов Белоруссии и к тому же воспитывает шестилетнюю дочь

Фото © Instagram / sna87

Фото © Instagram / sna87

Наталья не стесняется демонстрировать в "Инстаграме" роскошный образ жизни — с путешествиями и одеждой дорогих брендов, но всё было заработано упорным трудом

Фото © Instagram / sna87

Фото © Instagram / sna87

Однако для заинтересовавшихся парней есть плохие новости — красавица недавно вышла замуж за Анатоля Ярмоленко — младшего, диджея и внука того самого народного артиста

Фото © Instagram / sna87

Фото © Instagram / sna87

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