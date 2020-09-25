Красавица, которая украла внимание журналистов на инаугурации Лукашенко, оказалась успешной бизнесвумен

23 сентября скромно прошла инаугурация Александра Лукашенко, на видео с которой зрители заметили эффектную девушку
Фото © Скриншот видео ОНТ
Но оказалось, что она не только красавица, но и умница. Наталья Садовская — известный белорусский ресторатор
32-летняя бизнесвумен руководит своим рестораном в Минске, является главой Ассоциации рестораторов Белоруссии и к тому же воспитывает шестилетнюю дочь
Наталья не стесняется демонстрировать в "Инстаграме" роскошный образ жизни — с путешествиями и одеждой дорогих брендов, но всё было заработано упорным трудом
Однако для заинтересовавшихся парней есть плохие новости — красавица недавно вышла замуж за Анатоля Ярмоленко — младшего, диджея и внука того самого народного артиста
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