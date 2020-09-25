Девушка впервые за 10 лет постирала подушки своего парня, и слабонервным лучше на это не смотреть

В вирусном ролике девушка рассказала, что её парень отказывался стирать подушки. Выяснилось, что он их в принципе никогда не стирал. В общем-то, по их внешнему виду это было заметно. Они не только были ужасно пыльными, но и заметно пожелтели за годы. Пока молодой человек был на работе, блогерша принялась за стирку древних подушек.

Видео © TikTok

Одной стирки в машине, конечно, не хватило бы. Девушка замочила их в ванне, добавила пару таблеток для посудомоечной машины и чистый боракс (активный компонент многих чистящих средств). Дальше пришлось добавлять концентрированный отбеливатель. Воду в ванне пришлось менять несколько раз, ведь сходящей с подушек грязи не было конца. Когда подушки стали относительно чистыми, их наконец отправили стираться в машину.

Кадры из видео © TikTok