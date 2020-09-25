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Девушка впервые за 10 лет постирала подушки своего парня, и слабонервным лучше на это не смотреть

Это видео в приложении TikTok лучше не смотреть людям со слабыми нервами и полным желудком. Девушка узнала, что её парень не стирал подушки больше десяти лет, и решила их немножко почистить. Зрелище не из приятных.

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Кадры из видео © TikTok

В вирусном ролике девушка рассказала, что её парень отказывался стирать подушки. Выяснилось, что он их в принципе никогда не стирал. В общем-то, по их внешнему виду это было заметно. Они не только были ужасно пыльными, но и заметно пожелтели за годы. Пока молодой человек был на работе, блогерша принялась за стирку древних подушек.

Видео © TikTok

Одной стирки в машине, конечно, не хватило бы. Девушка замочила их в ванне, добавила пару таблеток для посудомоечной машины и чистый боракс (активный компонент многих чистящих средств). Дальше пришлось добавлять концентрированный отбеливатель. Воду в ванне пришлось менять несколько раз, ведь сходящей с подушек грязи не было конца. Когда подушки стали относительно чистыми, их наконец отправили стираться в машину.

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

Чистые подушки пришлось ещё раз отправить в стиралку. На этот раз — сушиться. Вместе со специальными мячиками, чтобы набивка не скаталась. Когда вся работа была проделана, девушка смогла вздохнуть с облегчением — теперь она сможет наконец спокойно спать, зная, что под наволочкой точно нет ничего живого, пишет Mirror.

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