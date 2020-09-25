Модель показала, как увеличить ягодицы за секунду, заставив забыть про фотошоп и пластику

У красавицы-брюнетки Граси Маттос, которая сейчас живёт в Португалии, около 90 тыс. подписчиков в "Инстаграме", куда она выкладывает жаркие снимки, хвастаясь своим телом. И теперь инста-дива решила показать лайфхак, который должен помочь другим девушкам делать снимки не хуже, чем у моделей.

Фото © Instagram / grasimattosoficial

Граси сосредоточилась на одной части тела — ягодицах, отметив, что они у неё не так уж и идеальны. И продемонстрировала, как увеличить их для фото, не прибегая к помощи хирургов и фотошопа. По мнению модели, всё дело в правильном свете и ракурсе, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / grasimattosoficial

Нет идеальных ягодиц, всё это иллюзия, в которую люди должны перестать верить. Нужно просто правильно выставить свет и немного приподнять бёдра, и тогда у вас будет фото в стиле моделей Граси Маттос

Фото © Instagram / grasimattosoficial