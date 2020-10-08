"В хозяйстве это Fairy". Эколог заметил ещё одну группу опасных веществ в бухте на Камчатке

Фенол, превышение допустимой концентрации которого обнаружили в Авачинской бухте на Камчатке, очень опасен для живых организмов. Об этом Лайфу рассказал инженер-эколог Артём Киреев, который ознакомился с результатами проб воды в районе загрязнения.

— Фенол и нефтепродукты, смотрю: большие показатели, а вещества эти очень опасные. Особенно фенол. Фосфатов большое количество. Так, железо может присутствовать где угодно и даже в таких количествах не особенно страшно. А вот фосфаты, и тем более фенолы, — это самое опасное, — объяснил эколог.

По его словам, фенол — ядовитое вещество, которое во времена Советского Союза применялось для создания химического оружия. В то же время превышение аммония может быть вызвано извержениями вулканов, считает Киреев. Учёный отметил, что они также могут выбрасывать аммиак и сероводород. Он также подчеркнул, что превышение содержания нефтепродуктов в 4,3 раза тоже является достаточно большим показателем.

— Из того, что я увидел, эти цифры, от них, несомненно, морские жители могли погибнуть. Достаточно для этого фенола. Вот просто даже если бы это было превышение в один-два раза, только фенол и ничего больше, то можно было бы сказать, что это уже крайне негативно повлияло бы на жизнь организмов, — подчеркнул Киреев.

Как отметил учёный, местами в загрязнённой бухте есть поверхностно-активные вещества.

— Это моющие средства всевозможные и что-то на них похожее. Это не обязательно моющее средство, но точно не могу сказать, что это может быть. Это такое поверхностное и растяжимое понятие — поверхностно-активные вещества. Ну если в хозяйстве, это [называется] Fairy, мыло, — объяснил он, отметив, что превышение их количества даже вдвое — колоссальная цифра.

О том, что Камчатка переживает экологическое бедствие, стало известно в конце сентября. На побережье Авачинского залива выбросило тысячи туш морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии.