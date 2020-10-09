Маколей Калкин повторил знаменитую сцену из фильма "Один дома", надев для этого "кожу молодого себя"

Популярный 40-летний актёр Маколей Калкин отличается необычным чувством юмора и не любит строить из себя гламурную знаменитость. В этот раз он решил воспользоваться популярностью и напомнить подписчикам, что им стоит носить маски для лица. Решив показать это на своём примере, актёр выложил фото в маске, которая повторяет его культовую позу из фильма "Один дома" — с приложенными к лицу руками и раскрытым в крике ртом.
Снимок Маколей подписал так: "Просто спасаюсь от коронавируса, надев маску из содранной кожи молодого себя. Берегите себя, ребятки". Подписчики, в числе которых были и голливудские звёзды, например Натали Портман, оценили и маску, и шутку актёра. Многие также заметили на фоне модель Эмпайр-стейт-билдинг, которая стала отсылкой Маколея к сиквелу популярного фильма — "Один дома — 2. Потерянный в Нью-Йорке".
Фото © Кинопоиск
К слову, режиссёр картины Крис Коламбус в интервью заявил, что момент с таким криком не был прописан в сценарии. Маколей, который исполнял роль Кевина Маккалистера, должен был побрызгать на себя одеколоном, похлопать по щекам, опустить руки и только затем закричать. Но юный актёр решил повторить картину Эдварда Мунка "Крик", что позже оказалось на постере кинокартины, пишет Daily Mail.
Коламбус тогда заявил, что Маколей относится к тому редкому виду актёров, от которых не знаешь, чего ждать в кадре. Но, что бы ни случилось, в итоге получится шедевр. Однако такая необычность не помогла молодому человеку в карьере — из-за провальной политики его отца, который по совместительству был агентом своих детей, Маколея перестали брать на роли. Из-за этого и свалившейся на него славы парень начал злоупотреблять наркотиками, но сейчас он чувствует себя куда лучше.
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