Наставником Человека-паука в новом фильме Marvel будет Доктор Стрэндж

В третьей части фильма о Человеке-пауке от киностудии Marvel появится британский актёр Бенедикт Камбербэтч, и по сюжету он будет наставником главного героя. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссёр "Обители зла" снимет свой новый фильм в Санкт-ПетербургеПо словам Андерсона, ему очень нравятся русские сказки.
Ещё одним сюрпризом для зрителей должно стать появление на экране Джейми Фокса в роли Электро, чего не происходило с 2014 года. При этом отмечается, что именно наличие Стрэнджа в фильме призвано помочь объяснить это возвращение.
По данным издания, Камбербэтч в своём амплуа волшебника в ближайшие недели будет буквально нарасхват. Сперва он появится на съёмочной площадке "Человека-паука" с Томом Холландом, а затем на съёмках в кинокомиксе "Доктор Стрэндж. В мультивселенной безумия", который снимает режиссёр Сэм Рэйми.
Ранее Лайф сообщал, что мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесена.
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