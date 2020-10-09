Наставником Человека-паука в новом фильме Marvel будет Доктор Стрэндж

В третьей части фильма о Человеке-пауке от киностудии Marvel появится британский актёр Бенедикт Камбербэтч, и по сюжету он будет наставником главного героя. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ещё одним сюрпризом для зрителей должно стать появление на экране Джейми Фокса в роли Электро, чего не происходило с 2014 года. При этом отмечается, что именно наличие Стрэнджа в фильме призвано помочь объяснить это возвращение.

По данным издания, Камбербэтч в своём амплуа волшебника в ближайшие недели будет буквально нарасхват. Сперва он появится на съёмочной площадке "Человека-паука" с Томом Холландом, а затем на съёмках в кинокомиксе "Доктор Стрэндж. В мультивселенной безумия", который снимает режиссёр Сэм Рэйми.