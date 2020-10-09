Лучше пешком. Эксперт рассказал, как не заразиться CoViD-19 в общественном транспорте

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии коронавируса наиболее безопасным. В интервью радио Sputnik он отметил, что главным правилом остаётся масочный режим.

— Главное — надевать маску, причём не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске всё время пребывания в транспорте, — сообщил Покровский.

По его словам, желательно надевать и перчатки, но если вдруг вы их забыли дома, то следует как можно меньше касаться предметов и не трогать потом лицо и тело. А при первой возможности тщательно вымыть руки.

При этом специалист отметил, что в транспорте следует открывать окна, так как это один из способов, который снижает вероятность заражения.

— Хуже, когда окна закрыты, воздух спёртый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, всё должно быть в разумных пределах, — уточнил он.

Кроме того, Покровский добавил, что необходимо соблюдать в автобусе или метро безопасную дистанцию. А вообще, как утверждает академик, лучше всего ходить пешком, так как это во всех отношениях не только не вредно, но и полезно.