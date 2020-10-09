Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Трамп пройдёт повторное обследование на CoViD-19

При этом он заявил, что в его организме изначально было обнаружено "мало вируса".

12

Фото © АР / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пройти повторное обследование на коронавирус, чтобы установить свой окончательный диагноз. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Демократы обвинили Трампа в том, что он доверяет Путину больше, чем разведке США

По словам оппонентов, нынешний президент страны бездействует в важных вопросах для государства.

Тест будет завтра (в пятницу. — Прим. Лайфа), — сказал Трамп.

При этом, отвечая на настойчивые вопросы ведущего о диагнозе Трампа и о том, когда президент в последний раз проходил обследование, американский лидер заявил, что у него нет причин проходить эту процедуру слишком часто, поскольку в его организме было обнаружено "мало вируса".

Несмотря на то что финальное тестирование американскому лидеру ещё только предстоит пройти, его лечащий врач уже заявил, что Трамп начиная с 10 октября не будет опасен для других людей и сможет принимать участие в публичных мероприятиях.

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тестировании на коронавирус у него и первой леди Меланьи. Главе государства ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и, когда ему стало лучше, он обещал раздать жителям страны такое же лекарство совершенно бесплатно, хотя лечение его самого обошлось дороже ста тысяч долларов.

Выбор редакции

У препарата от CoViD-19 был найден новый побочный эффект

сегодня в 01:56

Врач рассказал, когда "коронавирусный" Трамп станет безопасен для окружающих

сегодня в 01:06

Молодожёны из США разбились во время возвращения из первого семейного путешествия

сегодня в 02:20

Тела трёх украинских военнослужащих обнаружили в съёмной квартире под Житомиром

сегодня в 02:33

Глава МИД Украины рассказал о желании докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией"

сегодня в 01:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.