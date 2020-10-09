Трамп пройдёт повторное обследование на CoViD-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пройти повторное обследование на коронавирус, чтобы установить свой окончательный диагноз. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

— Тест будет завтра (в пятницу. — Прим. Лайфа), — сказал Трамп.

При этом, отвечая на настойчивые вопросы ведущего о диагнозе Трампа и о том, когда президент в последний раз проходил обследование, американский лидер заявил, что у него нет причин проходить эту процедуру слишком часто, поскольку в его организме было обнаружено "мало вируса".

Несмотря на то что финальное тестирование американскому лидеру ещё только предстоит пройти, его лечащий врач уже заявил, что Трамп начиная с 10 октября не будет опасен для других людей и сможет принимать участие в публичных мероприятиях.