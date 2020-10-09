Врач объяснил, как витамин D влияет на рост заболеваемости коронавирусом

Подъём заболеваемости коронавирусом в осенний период связан в том числе с дефицитом витамина D. Об этом заявил врач и телеведущий Сергей Малозёмов в интервью радио Sputnik.

— Недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией, — сказал он.

Он отмечает, что, согласно последним научным исследованиям, человеческому организму, даже если заболевание уже началось, будет значительно проще с ним справиться, если в крови будет нормальный уровень витамина D.

По словам Малозёмова, лучше всего получать его из правильной еды, например рыбы или морепродуктов. При этом необязательно покупать дорогие виды, главное, чтобы там был рыбий жир. Врач указывает на тот факт, что большинству россиян из-за учёта особенностей климата в принципе не помешало бы принимать его всегда.