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Врач объяснил, как витамин D влияет на рост заболеваемости коронавирусом

Он отмечает, что большинству россиян в принципе следовало бы пропить его курс.

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Фото © Pixabay

Подъём заболеваемости коронавирусом в осенний период связан в том числе с дефицитом витамина D. Об этом заявил врач и телеведущий Сергей Малозёмов в интервью радио Sputnik.

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Российские врачи рассказали Лайфу, как восполнить недостаток витаминов в борьбе против коронавируса в условиях ранней осени.

Недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией, — сказал он.

Он отмечает, что, согласно последним научным исследованиям, человеческому организму, даже если заболевание уже началось, будет значительно проще с ним справиться, если в крови будет нормальный уровень витамина D.

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Их коллеги призвали относиться к результатам данного исследования с осторожностью.

По словам Малозёмова, лучше всего получать его из правильной еды, например рыбы или морепродуктов. При этом необязательно покупать дорогие виды, главное, чтобы там был рыбий жир. Врач указывает на тот факт, что большинству россиян из-за учёта особенностей климата в принципе не помешало бы принимать его всегда.

Ранее Лайф рассказывал, какой витамин является самым важным в борьбе с CoViD-19.

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