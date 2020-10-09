Врач объяснил, как витамин D влияет на рост заболеваемости коронавирусом

Подъём заболеваемости коронавирусом в осенний период связан в том числе с дефицитом витамина D. Об этом заявил врач и телеведущий Сергей Малозёмов в интервью радио Sputnik.
A, B, C, D — CoViD, не приходи. Какие витамины помогут избежать второй волны коронавирусаРоссийские врачи рассказали Лайфу, как восполнить недостаток витаминов в борьбе против коронавируса в условиях ранней осени.
— Недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией, — сказал он.
Он отмечает, что, согласно последним научным исследованиям, человеческому организму, даже если заболевание уже началось, будет значительно проще с ним справиться, если в крови будет нормальный уровень витамина D.
Учёные назвали витамин, способный остановить размножение CoViD-19Их коллеги призвали относиться к результатам данного исследования с осторожностью.
По словам Малозёмова, лучше всего получать его из правильной еды, например рыбы или морепродуктов. При этом необязательно покупать дорогие виды, главное, чтобы там был рыбий жир. Врач указывает на тот факт, что большинству россиян из-за учёта особенностей климата в принципе не помешало бы принимать его всегда.
Ранее Лайф рассказывал, какой витамин является самым важным в борьбе с CoViD-19.
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