Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Власти США обвинили Россию в попытках помешать изобрести вакцину от коронавируса

По мнению американцев, в этом замешаны ещё Китай и Иран.

231

Фото © ТАСС / AP

Директор Национального центра контрразведки и безопасности Соединённых Штатов Уильям Эванина заявил, что Россия якобы пытается помешать американцам получить вакцину от CoViD-19.

В интервью телекомпании Hearst он отметил, что в этом также замешаны власти Китая и Ирана.

Я бы сказал, что три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину, — пояснил Эванина.

Создателей российской вакцины от CoViD-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

По словам одного из инициаторов, в данном случае речь идёт о научном открытии, масштаб которого сложно переоценить.

Кроме того, глава контрразведки США усомнился в том, что России удастся вывести на мировой рынок свою вакцину от коронавируса. Он также добавил, что Москва, Пекин и Тегеран якобы пытаются похитить любую вакцину, которую могут создать американцы. При этом на чём основаны такие выводы, Уильям Эванина не уточнил.

Добавим, что в настоящий момент в Америке проходят клинические испытания нескольких препаратов от коронавируса. Их разрабатывают компании Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вакцина от CoViD-19 может появиться осенью, после этого он сообщал, что лекарство будет готово ко дню президентских выборов, которые намечены на 3 ноября. Однако позже он признал, что этого сделать не получится по вине "политики".

Стали известны сроки применения "живой" вакцины от коронавируса

Это уже третий препарат, разработанный в России.

В России же идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра имени Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, сейчас проходит третья фаза её клинических исследований. Ещё одну вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре. Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса производства центра имени Чумакова.

Выбор редакции

Врач рассказал, когда "коронавирусный" Трамп станет безопасен для окружающих

сегодня в 01:06

Создателей российской вакцины от CoViD-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

вчера в 01:18

Врач объяснил, как витамин D влияет на рост заболеваемости коронавирусом

сегодня в 00:47

Россияне назвали свои самые популярные жалобы на услуги ЖКХ

сегодня в 01:32

В Рязанской области с утра 9 октября отменяется режим ЧС после пожара на складе боеприпасов

сегодня в 01:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.