Власти США обвинили Россию в попытках помешать изобрести вакцину от коронавируса

Директор Национального центра контрразведки и безопасности Соединённых Штатов Уильям Эванина заявил, что Россия якобы пытается помешать американцам получить вакцину от CoViD-19.

В интервью телекомпании Hearst он отметил, что в этом также замешаны власти Китая и Ирана.

— Я бы сказал, что три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину, — пояснил Эванина.

Кроме того, глава контрразведки США усомнился в том, что России удастся вывести на мировой рынок свою вакцину от коронавируса. Он также добавил, что Москва, Пекин и Тегеран якобы пытаются похитить любую вакцину, которую могут создать американцы. При этом на чём основаны такие выводы, Уильям Эванина не уточнил.

Добавим, что в настоящий момент в Америке проходят клинические испытания нескольких препаратов от коронавируса. Их разрабатывают компании Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вакцина от CoViD-19 может появиться осенью, после этого он сообщал, что лекарство будет готово ко дню президентских выборов, которые намечены на 3 ноября. Однако позже он признал, что этого сделать не получится по вине "политики".